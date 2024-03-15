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  1. В мире

Лондон будет отправлять подержанные автомобили в качестве гуманитарной помощи в Украину

11:33, 15 марта 2024
В Лондоне запускают программу сбора автомобилей, которые не соответствуют стандартам выбросов, для помощи Украине.
Лондон будет отправлять подержанные автомобили в качестве гуманитарной помощи в Украину
Источник фото: holosameryky
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Начиная с 15 марта, в Лондоне начали собирать автомобили, которые не соответствуют стандартам столичной зоны низких выбросов (Ulez), для передачи в Украину на гуманитарные и медицинские нужды. Об этом сообщает Financial Times.

По инициативе Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) и посольства Украины, участники программы утилизации Ulez могут пожертвовать свой автомобиль в обмен на ту же сумму, которую они получили бы в противном случае. Эта схема доступна для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций.

Собранные автомобили будут использованы для перевозки уязвимых групп населения, медицинского персонала и оказания помощи. Кроме того, Лондонская служба скорой помощи передает Украине 50 списанных машин скорой помощи. Хотя эти автомобили не подлежат оплате за проезд в Ulez, они находятся в процессе вывода из эксплуатации как не соответствующие требованиям.

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