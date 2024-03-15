Лондон відправлятиме старі автомобілі як гуманітарну допомогу в Україну

У Лондоні запускають програму збору автомобілів, які не відповідають стандартам викидів, для допомоги Україні.

Джерело фото: holosameryky

Починаючи з 15 березня, у Лондоні розпочали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez), для передачі в Україну на гуманітарні та медичні потреби. Про це повідомляє Financial Times.

За ініціативою Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку. Ця схема доступна для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій.

Зібрані автомобілі будуть використані для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та надання допомоги. Крім того, Лондонська служба швидкої допомоги передає Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча ці автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації як ті, що не відповідають вимогам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.