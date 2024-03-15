Верховний суд Японії визнав неконституційною заборону одностатевих шлюбів

Відповідне рішення, ймовірно, посилить тиск на уряд, аби він зробив більше для захисту меншин.

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Верховний суд Японії постановив, що відсутність юридичного визнання одностатевих шлюбів в країні є неконституційною. Про це повідомляє Kyodo News.

Видання зазначає, що відповідне рішення, ймовірно, посилить тиск на уряд, аби він зробив більше для захисту сексуальних меншин.

Високий суд Саппоро підтримав попередній вердикт суду нижчої інстанції, виданий у 2021 році, за яким невизнання одностатевих шлюбів порушує право на рівність, захищене Конституцією Японії. Водночас суд відхилив відшкодування збитків у розмірі $40,6 тисячі, що вимагала пара з Хоккайдо в позові проти держави за «емоційні страждання».

Позивачі заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

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