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Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

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  1. В мире

Верховный суд Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

12:27, 15 марта 2024
Соответствующее решение, вероятно, усилит давление на правительство, чтобы оно сделало больше для защиты меньшинств.
Верховный суд Японии признал неконституционным запрет на однополые браки
Фото: Depositphotos
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Верховный суд Японии постановил, что отсутствие юридического признания однополых браков в стране неконституционно. Об этом сообщает Kyodo News.

Издание отмечает, что соответствующее решение, вероятно, усилит давление на правительство, чтобы оно сделало больше для защиты сексуальных меньшинств.

Высокий суд Саппоро поддержал предварительный вердикт суда низшей инстанции, изданный в 2021 году, согласно которому непризнание однополых браков нарушает право на равенство, защищенное Конституцией Японии. В то же время суд отклонил возмещение ущерба в размере $40,6 тысяч, что требовала пара из Хоккайдо в иске против государства за «эмоциональные страдания».

Истцы заявили, что будут обжаловать это решение.

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