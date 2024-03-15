Верховный суд Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

Соответствующее решение, вероятно, усилит давление на правительство, чтобы оно сделало больше для защиты меньшинств.

Фото: Depositphotos

Верховный суд Японии постановил, что отсутствие юридического признания однополых браков в стране неконституционно. Об этом сообщает Kyodo News.

Издание отмечает, что соответствующее решение, вероятно, усилит давление на правительство, чтобы оно сделало больше для защиты сексуальных меньшинств.

Высокий суд Саппоро поддержал предварительный вердикт суда низшей инстанции, изданный в 2021 году, согласно которому непризнание однополых браков нарушает право на равенство, защищенное Конституцией Японии. В то же время суд отклонил возмещение ущерба в размере $40,6 тысяч, что требовала пара из Хоккайдо в иске против государства за «эмоциональные страдания».

Истцы заявили, что будут обжаловать это решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.