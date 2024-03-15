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  1. Общество

Для внутренне перемещенных лиц планируют продлить срок подачи заявления на выплаты, — Минсоцполитики

10:38, 15 марта 2024
Срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ планируют продлить с 1 марта по 30 апреля 2024 года.
Для внутренне перемещенных лиц планируют продлить срок подачи заявления на выплаты, — Минсоцполитики
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Для внутренне перемещенных лиц предлагают продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание с 1 марта по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

«Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их предоставления», - говорится в сообщении.

Минсоцполитики предлагает предоставить возможность получать такую помощь:

  • детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн - четыре прожиточных минимума для лиц, потерявшие трудоспособность);
  • лицам по достижении возраста 55 лет;
  • лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);
  • лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста
  • лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
  • лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

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