Для внутренне перемещенных лиц планируют продлить срок подачи заявления на выплаты, — Минсоцполитики

Срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ планируют продлить с 1 марта по 30 апреля 2024 года.

Для внутренне перемещенных лиц предлагают продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание с 1 марта по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

«Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их предоставления», - говорится в сообщении.

Минсоцполитики предлагает предоставить возможность получать такую помощь:

детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн - четыре прожиточных минимума для лиц, потерявшие трудоспособность);

лицам по достижении возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

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