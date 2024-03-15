Как проверить срок действия квалифицированного сертификата: алгоритм

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

Юридическое лицо имеет право на деловую репутацию и такое право по своей сути не может принадлежать только физическому лицу – Верховный Суд

Установление факта отсутствия сведений о владельце веб-сайта или распространителе (авторе) соответствующего материала не является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении факта недостоверности информации, поданного в порядке отдельного производства.

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению оснований ограничения доступа к Реестру судебных решений вместо законодателя – БП ВС

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению отдельных оснований, которые законодательно не предусмотрены, для ограничения доступа к Реестру судебных решений даже тогда, когда целью установления такого основания является невозможность получения посторонними лицами информации о досудебном расследовании.

«Или – или»: соответствует ли процессуальному закону формулировка просительной части иска с указанием альтернатив возможных способов защиты нарушенного права – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что содержание исковых требований – это максимально четко и понятно сформированные определения способа защиты нарушенного права, свободы или интереса в просительной части иска.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос невозможности уплаты судебного сбора стороной истца, на которого наложены санкции

Общество не могло осуществить перевод средств по уплате судебного сбора как самостоятельно, так и через лицо, действующее от его имени из-за наложенных санкций – что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Как проверить срок действия квалифицированного сертификата: алгоритм

10:01, 15 марта 2024
Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа, полученного у Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, можно в несколько шагов.
Как проверить срок действия квалифицированного сертификата: алгоритм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, как проверить срок действия квалифицированного сертификата

Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа, полученного у Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, можно на вебсайте КНЕДП ГНС следующим образом:

1) по ссылке Главная/«Поиск сертификатов и СВС»/«Поиск сертификатов».

В поле «код ЕГРПОУ» необходимо указать соответственно код ЕГРПОУ (для юридических лиц);

«Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика» – регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серию и номер паспорта в случае, если по религиозным убеждениям пользователь в установленном порядке отказался от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет соответствующую отметку в паспорте (для физических лиц) ;

«УНЗР ID карты» – уникальный номер записи в реестре ID карты (для физических лиц).

Поиск сертификатов пользователем может производиться по одному или нескольким реквизитам.

После проставления соответствующих реквизитов необходимо нажать «Поиск». В открывшемся окне «Результаты поиска» указаны сведения о начале и окончании срока действия квалифицированного сертификата открытого ключа;

2) с помощью бесплатного программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1» (далее – Программа), актуальная версия которого доступна для загрузки по ссылке: Главная/«Получение электронных доверительных услуг»/«Программное обеспечение»/«Средство квалифицированной электронной подписи или печати – «ІІТ Пользователь ЦСК-1»/«Инсталляционный пакет «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1 (версия:1.3.1.46)».

После загрузки программы необходимо в меню программы нажать ссылку «Просмотреть сертификаты». Из приведенного списка сертификатов необходимо выбрать свой сертификат или, в случае его отсутствия, добавить его с помощью кнопки «Импортировать». Нажать на выбранный сертификат двойным щелчком левой кнопки мыши, выберите пункт «Детальная информация». В появившемся окне можно просмотреть подробную информацию о квалифицированном сертификате открытого ключа, в т.ч. по сроку его действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва