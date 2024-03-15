Как проверить срок действия квалифицированного сертификата: алгоритм

Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа, полученного у Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, можно в несколько шагов.

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, как проверить срок действия квалифицированного сертификата

Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа, полученного у Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, можно на вебсайте КНЕДП ГНС следующим образом:

1) по ссылке Главная/«Поиск сертификатов и СВС»/«Поиск сертификатов».

В поле «код ЕГРПОУ» необходимо указать соответственно код ЕГРПОУ (для юридических лиц);

«Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика» – регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серию и номер паспорта в случае, если по религиозным убеждениям пользователь в установленном порядке отказался от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет соответствующую отметку в паспорте (для физических лиц) ;

«УНЗР ID карты» – уникальный номер записи в реестре ID карты (для физических лиц).

Поиск сертификатов пользователем может производиться по одному или нескольким реквизитам.

После проставления соответствующих реквизитов необходимо нажать «Поиск». В открывшемся окне «Результаты поиска» указаны сведения о начале и окончании срока действия квалифицированного сертификата открытого ключа;

2) с помощью бесплатного программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1» (далее – Программа), актуальная версия которого доступна для загрузки по ссылке: Главная/«Получение электронных доверительных услуг»/«Программное обеспечение»/«Средство квалифицированной электронной подписи или печати – «ІІТ Пользователь ЦСК-1»/«Инсталляционный пакет «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1 (версия:1.3.1.46)».

После загрузки программы необходимо в меню программы нажать ссылку «Просмотреть сертификаты». Из приведенного списка сертификатов необходимо выбрать свой сертификат или, в случае его отсутствия, добавить его с помощью кнопки «Импортировать». Нажать на выбранный сертификат двойным щелчком левой кнопки мыши, выберите пункт «Детальная информация». В появившемся окне можно просмотреть подробную информацию о квалифицированном сертификате открытого ключа, в т.ч. по сроку его действия.

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