В Пентагоне заявили, что лучший способ помочь Украине – это прямая помощь, а не кредит

Лучшим способом помочь Украине будет принятие законопроекта, предусматривающего выделение прямой помощи в сумме более $60 млрд, чем предложения выделить ей вместо этого деньги в кредит.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США разрабатывают новый законопроект, предусматривающий предоставление поддержки Украине в форме кредита или ленд-лиза.

В Пентагоне заявили, что лучшим способом помочь Украине будет принятие законопроекта, предусматривающего выделение прямой помощи в сумме более $60 млрд, чем предложения выделить ей вместо этого деньги в кредит.

Такую позицию озвучила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает «Укринформ».

«Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду опережать события. То, что нам нужно сейчас, – это законопроект с дополнительным финансированием (содержащий более $60 млрд)», - отметила Сингх.

Она подчеркнула, что Украина сейчас находится в войне, и, очевидно, ей будет очень трудно вернуть эти кредиты.

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