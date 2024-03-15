В Пентагоне заявили, что лучший способ помочь Украине – это прямая помощь, а не кредит

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

Юридическое лицо имеет право на деловую репутацию и такое право по своей сути не может принадлежать только физическому лицу – Верховный Суд

Установление факта отсутствия сведений о владельце веб-сайта или распространителе (авторе) соответствующего материала не является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении факта недостоверности информации, поданного в порядке отдельного производства.

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению оснований ограничения доступа к Реестру судебных решений вместо законодателя – БП ВС

Высший совет правосудия не может перебирать на себя полномочия по установлению отдельных оснований, которые законодательно не предусмотрены, для ограничения доступа к Реестру судебных решений даже тогда, когда целью установления такого основания является невозможность получения посторонними лицами информации о досудебном расследовании.

«Или – или»: соответствует ли процессуальному закону формулировка просительной части иска с указанием альтернатив возможных способов защиты нарушенного права – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что содержание исковых требований – это максимально четко и понятно сформированные определения способа защиты нарушенного права, свободы или интереса в просительной части иска.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос невозможности уплаты судебного сбора стороной истца, на которого наложены санкции

Общество не могло осуществить перевод средств по уплате судебного сбора как самостоятельно, так и через лицо, действующее от его имени из-за наложенных санкций – что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В мире
  2. / В Украине

В Пентагоне заявили, что лучший способ помочь Украине – это прямая помощь, а не кредит

09:07, 15 марта 2024
Лучшим способом помочь Украине будет принятие законопроекта, предусматривающего выделение прямой помощи в сумме более $60 млрд, чем предложения выделить ей вместо этого деньги в кредит.
В Пентагоне заявили, что лучший способ помочь Украине – это прямая помощь, а не кредит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США разрабатывают новый законопроект, предусматривающий предоставление поддержки Украине в форме кредита или ленд-лиза.

В Пентагоне заявили, что лучшим способом помочь Украине будет принятие законопроекта, предусматривающего выделение прямой помощи в сумме более $60 млрд, чем предложения выделить ей вместо этого деньги в кредит.

Такую позицию озвучила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает «Укринформ».

«Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду опережать события. То, что нам нужно сейчас, – это законопроект с дополнительным финансированием (содержащий более $60 млрд)», - отметила Сингх.

Она подчеркнула, что Украина сейчас находится в войне, и, очевидно, ей будет очень трудно вернуть эти кредиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва