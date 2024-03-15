В Евросоюзе одобрили более жесткие правила торговли огнестрельным оружием

Новые правила включают в себя усовершенствованную систему отслеживания оружия.

Совет Европейского союза и Европейский парламент достигли предварительного согласия по обновленным правилам импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Новые правила включают в себя усовершенствованную систему отслеживания оружия.

Законопроект должен закрыть лазейки для нелегальной торговли оружием и помешать его распространению среди гражданских. В то же время, правила не препятствуют торговле и передачам оружия, используемого в законных целях.

Документ также предусматривает надлежащую регистрацию огнестрельного оружия, определяет роль органов лицензирования и улучшит сотрудничество между правоохранительными органами (в том числе и таможенными) и органами лицензирования.

Он также направлен на систематизацию сбора данных о международном перемещении огнестрельного оружия, в том числе конфискованного.

Ограничения не будут касаться военного или полицейского оружия. Ожидается, что все страны-члены ЕС должны будут ввести эти ограничения в течение четырех лет после вступления в силу — то есть до 2028 года.

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