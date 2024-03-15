Суд отказал Дональду Трампу в закрытии дела о секретных документах

Суд отклонил ходатайство Трампа о снятии с него обвинений из-за якобы расплывчатости обвинений.

Окружной судья США Айлин Кэннон отклонила ходатайство Дональда Трампа о закрытии уголовного дела по обвинению в незаконном владении секретными документами. Об этом сообщает CNN.

За несколько часов до своего решения судья заслушала аргументы в зале суда Форт-Пирса по ходатайству Трампа, где его адвокаты заявили, что закон, по которому прокуроры предъявили ему обвинение за якобы несанкционированное хранение документов национальной обороны, был слишком расплывчат, чтобы использовать его против него.

«Хотя Ходатайство выдвигает разные аргументы, требующие серьезного рассмотрения, суд окончательно определяет, после длительных устных аргументов, что решение обще представленного вопроса слишком сильно зависит от спорных вопросов инструкций по все еще колеблющимся определениям законодательных сроков, как обвиняется», - заявила судья.

В своем отказе Кэннон отметила, что вопрос о потенциальной конституционной нечеткости было бы лучше рассматривать "с инструкциями для присяжных и другими соответствующими ходатайствами", а не в ходатайстве Трампа о снятии обвинений.

Судья не вынесла решения по ходатайству Трампа об увольнении на основе его аргумента о том, что у него были полномочия как президент объявлять документы своими «личными» записями – или по каким-либо другим его ходатайствам о закрытии дела.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп не признал свою вину ни по одному из 37 пунктов обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами в федеральном суде в Майами в штате Флорида.

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