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Суд відмовив Дональду Трампу в закритті справи про секретні документи

08:32, 15 березня 2024
Суд відхилив клопотання Трампа про зняття з нього звинувачень через нібито розпливчастість звинувачень.
Суд відмовив Дональду Трампу в закритті справи про секретні документи
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Окружний суддя США Айлін Кеннон відхилила клопотання Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами. Про це повідомляє CNN.

За кілька годин до свого рішення суддя заслухала аргументи в залі суду Форт-Пірса щодо клопотання Трампа, де його адвокати заявили, що закон, за яким прокурори висунули йому звинувачення за нібито несанкціоноване зберігання документів національної оборони, був надто розпливчастим, щоб використовувати його проти нього.

«Хоча Клопотання висуває різні аргументи, які вимагають серйозного розгляду, суд остаточно визначає, після тривалих усних аргументів, що розв'язування загально представленого питання занадто сильно залежить від спірних питань інструкцій щодо все ще коливаються визначень законодавчих термінів, як звинувачується», - заявила суддя.

У своїй відмові Кеннон зазначила, що питання про потенційну конституційну нечіткість було б краще розглядати "з інструкціями для присяжних та іншими відповідними клопотаннями", а не в клопотанні Трампа про зняття звинувачень.

Суддя не винесла рішення щодо клопотання Трампа про звільнення на основі його аргументу про те, що він мав повноваження як президент оголошувати документи своїми «особистими» записами – або щодо будь-яких інших його клопотань про закриття справи.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп не визнав своєї провини за жодним із 37 пунктів звинувачення у справі про неналежне поводження із секретними документами у федеральному суді в Маямі у штаті Флорида. 

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