Олександр Сирський пояснив, що стримує запровадження демобілізації військовослужбовців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ключові умови, від яких залежить запровадження демобілізації військовослужбовців в Україні.

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Питання демобілізації військовослужбовців залишається одним із найгостріших під час війни. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, за яких умов її стане можливим запровадити.

За його словами, підготовка рішень щодо демобілізації потребує ретельного аналізу всіх можливих наслідків. Насамперед, наголосив він, необхідно забезпечити збереження належного рівня боєздатності українського війська.

Сирський зазначив, що одним із головних викликів є можливий одночасний вихід зі служби значної кількості військовослужбовців, які мають бойовий досвід. У такому разі їх необхідно буде своєчасно замінити підготовленими військовими, щоб це не вплинуло на спроможність Сил оборони виконувати поставлені завдання.

"Реформи для того ж і задумуються, щоб все було реалістично. І питання лише в урахуванні всіх тих особливостей, чи, скажемо так, проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи", — заявив Сирський в інтерв'ю ТСН.

Також він додав, що важливо, аби в суспільстві панувала справедливість. Фахівці вже розробили конкретні пропозиції стосовно окремих напрямків демобілізації. Ключовою умовою залишається наявність резервів для поповнення війська.

"Я бачу, що це реалістично, просто там є багато обмежень, які пов'язані з нашими можливостями з мобілізації. І це треба враховувати, скільки ми зможемо мобілізувати, щоб забезпечити ті категорії, які будуть звільнятися. Тому якраз тут будуть певні обмеження", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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