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Олександр Сирський пояснив, що стримує запровадження демобілізації військовослужбовців

15:25, 1 липня 2026
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ключові умови, від яких залежить запровадження демобілізації військовослужбовців в Україні.
Олександр Сирський пояснив, що стримує запровадження демобілізації військовослужбовців
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Питання демобілізації військовослужбовців залишається одним із найгостріших під час війни. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, за яких умов її стане можливим запровадити.

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За його словами, підготовка рішень щодо демобілізації потребує ретельного аналізу всіх можливих наслідків. Насамперед, наголосив він, необхідно забезпечити збереження належного рівня боєздатності українського війська.

Сирський зазначив, що одним із головних викликів є можливий одночасний вихід зі служби значної кількості військовослужбовців, які мають бойовий досвід. У такому разі їх необхідно буде своєчасно замінити підготовленими військовими, щоб це не вплинуло на спроможність Сил оборони виконувати поставлені завдання.

"Реформи для того ж і задумуються, щоб все було реалістично. І питання лише в урахуванні всіх тих особливостей, чи, скажемо так, проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи", — заявив Сирський в інтерв'ю ТСН.

Також він додав, що важливо, аби в суспільстві панувала справедливість. Фахівці вже розробили конкретні пропозиції стосовно окремих напрямків демобілізації. Ключовою умовою залишається наявність резервів для поповнення війська.

"Я бачу, що це реалістично, просто там є багато обмежень, які пов'язані з нашими можливостями з мобілізації. І це треба враховувати, скільки ми зможемо мобілізувати, щоб забезпечити ті категорії, які будуть звільнятися. Тому якраз тут будуть певні обмеження", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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ЗСУ військові Олександр Сирський військова служба

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