Александр Сырский объяснил, что сдерживает введение демобилизации военнослужащих

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ключевые условия, от которых зависит внедрение демобилизации военнослужащих в Украине.

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Вопрос демобилизации военнослужащих остается одним из самых острых во время войны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, при каких условиях станет возможным ее введение.

По его словам, подготовка решений относительно демобилизации требует тщательного анализа всех возможных последствий. Прежде всего, подчеркнул он, необходимо обеспечить сохранение надлежащего уровня боеспособности украинской армии.

Сырский отметил, что одним из главных вызовов является возможное одновременное увольнение со службы значительного количества военнослужащих, имеющих боевой опыт. В таком случае их необходимо будет своевременно заменить подготовленными военными, чтобы это не повлияло на способность Сил обороны выполнять поставленные задачи.

«Реформы для того и задумываются, чтобы все было реалистично. И вопрос лишь в учете всех тех особенностей, или, скажем так, проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы», — заявил Сырский в интервью ТСН.

Также он добавил, что важно, чтобы в обществе сохранялось чувство справедливости. Специалисты уже разработали конкретные предложения по отдельным направлениям демобилизации. Ключевым условием остается наличие резервов для пополнения армии.

«Я вижу, что это реально, просто там есть много ограничений, которые связаны с нашими возможностями по мобилизации. И это нужно учитывать — сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому здесь будут определенные ограничения», — подытожил главнокомандующий ВСУ.

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