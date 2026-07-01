Як отримати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Українцям нагадали порядок і форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Фото: oppb.com.ua

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Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) необхідні для здійснення підприємницької діяльності, участі у судових процесах, укладення договорів та у багатьох інших випадках. Про це нагадало Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Саме тому важливо знати, хто надає такі відомості, у яких формах їх можна отримати та який порядок звернення передбачений законодавством.

Надання відомостей з ЄДР здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2023 №1692/5, яким затверджено Порядок надання відомостей з ЄДР (далі – Порядок).

Форми надання відомостей з ЄДР

Надаються у паперовій або електронній формі, мають однакову юридичну силу.

Документи формуються засобами програмного забезпечення ЄДР та містять обов’язкове посилання на реєстр.

Виписка для проставлення апостиля та окремі документи з реєстраційної справи надаються у випадках, передбачених законодавством, виключно у паперовій формі.

Надавачами відомостей з ЄДР є:

державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

адміністратори центрів надання адміністративних послуг;

помічники нотаріусів;

посадові особи територіальних органів Міністерства юстиції України – у разі надання виписки для проставлення апостиля.

Підставою для надання відомостей є подання запиту в установленому порядку.

Згідно з пунктом 7 розділу І Порядку відомості з Єдиного державного реєстру надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційні справи у паперовій формі.

Відповідно до положень розділу ІІ Порядку для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі особа, яка бажає отримати такі відомості (далі – заявник), звертається до будь-якого суб’єкта державної реєстрації (крім Міністерства юстиції України, його територіального органу), нотаріуса.

Якщо надавачем встановлено відсутність запитуваних документів в реєстраційній справі в електронній формі, за отриманням таких документів заявнику необхідно звернутися до суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційну справу у паперовій формі.

Порядок надання відомостей з ЄДР у паперовій формі

Надавач роздруковує сформований програмним забезпечення ЄДР запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Надавач обов’язково перевіряє наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи.

Справляння плати здійснюється після повідомлення заявника про наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи. Розмір адміністративного збору за надання відомостей з ЄДР встановлений частиною четвертою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

За результатами перевірки формується витяг, виписка або інший документ з ЄДР. Документ надається заявнику у паперовій формі.

Порядок надання відомостей з ЄДР у електронній формі

Витяг з ЄДР в електронній формі можна отримати через:

Портал електронних сервісів за посиланням.

Портал Дія

Для цього необхідна ідентифікація через КЕП (кваліфікований електронний підпис),обрати тип запиту, зазначити параметри пошуку та здійснити оплату платіжною карткою.

Розмір адміністративного збору за надання відомостей з ЄДР встановлений частиною четвертою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Електронний документ з відомостями з ЄДР надається заявнику через електронний сервіс.

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