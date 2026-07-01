  1. В Україні

Як отримати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

16:14, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям нагадали порядок і форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Як отримати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
Фото: oppb.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) необхідні для здійснення підприємницької діяльності, участі у судових процесах, укладення договорів та у багатьох інших випадках. Про це нагадало Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Саме тому важливо знати, хто надає такі відомості, у яких формах їх можна отримати та який порядок звернення передбачений законодавством.

Надання відомостей з ЄДР здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2023 №1692/5, яким затверджено Порядок надання відомостей з ЄДР (далі  – Порядок).

Форми надання відомостей з ЄДР

Надаються у паперовій або електронній формі, мають однакову юридичну силу.

 Документи формуються засобами програмного забезпечення ЄДР та містять обов’язкове посилання на реєстр.

Виписка для проставлення апостиля та окремі документи з реєстраційної справи надаються у випадках, передбачених законодавством, виключно у паперовій формі.

Надавачами відомостей з ЄДР є:

державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

адміністратори центрів надання адміністративних послуг;

помічники нотаріусів;

посадові особи територіальних органів Міністерства юстиції України – у разі надання виписки для проставлення апостиля.

Підставою для надання відомостей є подання запиту в установленому порядку.

Згідно з пунктом 7 розділу І Порядку відомості з Єдиного державного реєстру надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційні справи у паперовій формі.

 Відповідно до положень розділу ІІ Порядку для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі особа, яка бажає отримати такі відомості (далі – заявник), звертається до будь-якого суб’єкта державної реєстрації (крім Міністерства юстиції України, його територіального органу), нотаріуса.

Якщо надавачем встановлено відсутність запитуваних документів в реєстраційній справі в електронній формі, за отриманням таких документів заявнику необхідно звернутися до суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційну справу у паперовій формі.

Порядок надання відомостей з ЄДР у паперовій формі

Надавач роздруковує сформований програмним забезпечення ЄДР запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Надавач обов’язково перевіряє наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи.

Справляння плати здійснюється після повідомлення заявника про наявність запитуваних документів у матеріалах реєстраційної справи. Розмір адміністративного збору за надання відомостей з ЄДР встановлений частиною четвертою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

За результатами перевірки формується витяг, виписка або інший документ з ЄДР. Документ надається заявнику у паперовій формі.

 Порядок надання відомостей з ЄДР у електронній формі

Витяг з ЄДР в електронній формі можна отримати через:

Портал  електронних  сервісів  за посиланням

Портал Дія

Для цього необхідна ідентифікація через КЕП (кваліфікований електронний підпис),обрати тип запиту, зазначити параметри пошуку та здійснити оплату платіжною карткою.

Розмір адміністративного збору за надання відомостей з ЄДР встановлений частиною четвертою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Електронний документ з відомостями з ЄДР надається заявнику через електронний сервіс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Єдиний державний реєстр юридичних осіб

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

До судді з Києва В’ячеслава Підпалого застосували дисциплінарне стягнення за перевищення повноважень у резонансній справі

Третя ДП ВРП притягнула суддю Печерського районного суду Києва В’ячеслава Підпалого до дисциплінарної відповідальності.

Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою

Підприємства, які втратили активи через війну або релокувалися з окупації, можуть отримати переваги при отриманні державної допомоги.

Судді Сергію Вознюку з Борисполя, який звільняв порушників ПДР від адмінвідповідальності, оголосили догану

До судді Бориспільського міськрайонного суду Сергія Вознюка за системні порушення при розгляді справ про адміністративні правопорушення застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

ФОП і податкова знижка: коли підприємець може повернути частину сплаченого ПДФО

Не кожен підприємець знає, що статус ФОП не виключає можливості отримати податкову знижку. У яких випадках це можливо, які доходи враховуються та які документи необхідно надати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]