Додаткова відпустка одинокій матері: що буде, якщо дитина вже стала повнолітньою

Одинокі матері можуть використати невикористану додаткову соціальну відпустку навіть після того, як дитина досягла 18 років, якщо право на неї виникло раніше.

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Питання надання додаткової соціальної відпустки одиноким матерям нерідко виникає після того, як дитина досягає повноліття. У Державній службі з питань праці пояснили, чи зберігається право на таку відпустку, якщо вона не була використана раніше.

Зазначається, що відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» одинокі матері мають право на додаткову соціальну відпустку до досягнення дитиною 18 років.

Водночас законодавство не встановлює строку давності для використання такої відпустки. Якщо працівниця з будь-яких причин не скористалася нею за один чи кілька попередніх років, право на ці дні відпочинку не втрачається.

Крім того, у разі звільнення роботодавець зобов'язаний виплатити компенсацію за всі невикористані дні такої відпустки незалежно від підстав припинення трудових відносин. Це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки».

Таким чином, якщо одинока мати набула право на додаткову соціальну відпустку в період, коли дитина ще не досягла 18 років, вона може використати невикористані дні й після досягнення дитиною повноліття. Обов'язковою умовою є наявність документів, які підтверджують право на таку відпустку на момент його виникнення.

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