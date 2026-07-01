Дополнительный отпуск одинокой матери: что будет, если ребенок уже стал совершеннолетним

Одинокие матери могут использовать неиспользованный дополнительный социальный отпуск даже после того, как ребенок достиг 18 лет, если право на него возникло раньше.

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Вопрос предоставления дополнительного социального отпуска одиноким матерям нередко возникает после того, как ребенок достигает совершеннолетия. В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, сохраняется ли право на такой отпуск, если он не был использован ранее.

Отмечается, что в соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об отпусках» одинокие матери имеют право на дополнительный социальный отпуск до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Вместе с тем законодательство не устанавливает срока давности для использования такого отпуска. Если работница по каким-либо причинам не воспользовалась им за один или несколько предыдущих лет, право на эти дни отдыха не утрачивается.

Кроме того, в случае увольнения работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни такого отпуска независимо от оснований прекращения трудовых отношений. Это предусмотрено статьей 24 Закона Украины «Об отпусках».

Таким образом, если одинокая мать приобрела право на дополнительный социальный отпуск в период, когда ребенок еще не достиг 18-летнего возраста, она может использовать неиспользованные дни и после достижения ребенком совершеннолетия. Обязательным условием является наличие документов, подтверждающих право на такой отпуск на момент его возникновения.

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