  1. В Украине

Дополнительный отпуск одинокой матери: что будет, если ребенок уже стал совершеннолетним

23:48, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Одинокие матери могут использовать неиспользованный дополнительный социальный отпуск даже после того, как ребенок достиг 18 лет, если право на него возникло раньше.
Дополнительный отпуск одинокой матери: что будет, если ребенок уже стал совершеннолетним
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос предоставления дополнительного социального отпуска одиноким матерям нередко возникает после того, как ребенок достигает совершеннолетия. В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, сохраняется ли право на такой отпуск, если он не был использован ранее.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об отпусках» одинокие матери имеют право на дополнительный социальный отпуск до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Вместе с тем законодательство не устанавливает срока давности для использования такого отпуска. Если работница по каким-либо причинам не воспользовалась им за один или несколько предыдущих лет, право на эти дни отдыха не утрачивается.

Кроме того, в случае увольнения работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни такого отпуска независимо от оснований прекращения трудовых отношений. Это предусмотрено статьей 24 Закона Украины «Об отпусках».

Таким образом, если одинокая мать приобрела право на дополнительный социальный отпуск в период, когда ребенок еще не достиг 18-летнего возраста, она может использовать неиспользованные дни и после достижения ребенком совершеннолетия. Обязательным условием является наличие документов, подтверждающих право на такой отпуск на момент его возникновения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Риски Антикоррупционной стратегии: от ограничения прав на землю до вмешательства в судебную ветвь власти

Основной проект Антикоррупционной стратегии обещает цифровизацию и меритократию, однако юридический анализ выявил в нем ряд красных линий: от угрозы государственному суверенитету до прямого вмешательства в независимость судов.

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]