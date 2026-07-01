Ипотека может подешеветь: законодательство приблизят к стандартам ЕС

Рада сделала первый шаг к реформе, которая может удешевить ипотеку и кредиты для бизнеса.

Фото: banker.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект № 15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием». Документ призван приблизить украинский финансовый рынок к стандартам ЕС и создать условия, при которых банки смогут привлекать значительно больше средств для долгосрочного кредитования граждан и предприятий.

Главная цель изменений — позволить банкам превращать уже выданные долгосрочные кредиты (например, ипотеку) в ликвидные ценные бумаги. Вместо того чтобы ждать 10–20 лет возврата долга от заемщиков, банк сможет привлекать деньги от инвесторов под обеспечение этих кредитов и сразу направлять полученные средства на выдачу новых займов, подчеркивает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Принятие этого закона создает рыночные предпосылки для системного снижения стоимости кредитных ресурсов для граждан и бизнеса. Мы внедряем новые долгосрочные инвестиционные продукты и приближаем украинское законодательство к стандартам ЕС. Это позволит банкам получать ресурсы от инвесторов с меньшим дисконтом, что в итоге будет стимулировать конкуренцию и удешевление займов, в частности ипотеки», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин.

Какие изменения предусматривает законопроект

Появление новых ценных бумаг: Вводятся современные инструменты — секьюритизационные облигации и облигации с покрытием. Они позволят привлекать в экономику «длинные» деньги, в частности от негосударственных пенсионных фондов и иностранных инвесторов.

Создание специализированных платформ финансирования: Это новые компании-посредники (специализированные финансовые компании — SPV), которые будут выкупать у банков пулы (пакеты) кредитов и выпускать под них ценные бумаги. Такой механизм гарантирует прозрачность процесса.

Двойной уровень защиты инвестора: Лицо или компания, которые приобретут новые облигации, будут иметь право требовать выплаты как от самого банка-эмитента, так и за счет имущества, выступающего обеспечением (пула покрытия).

Иммунитет от банкротства банка: Если финансовое учреждение станет неплатежеспособным, деньги и залоговое имущество инвесторов не попадут в общую ликвидационную массу банка, то есть их не смогут изъять для погашения других долгов.

Введение независимого контроля: Рынок получит новых инфраструктурных участников. Среди них — «независимые контролеры пула покрытия», которые будут постоянно следить за состоянием залогового имущества, и «специальные администраторы», которые возьмут на себя управление кредитами в случае закрытия банка.

Внедрение стандарта качества ЕС (Simple, Transparent and Standardised — STS): простыми, прозрачными и стандартизированными. Для подтверждения того, что ценные бумаги являются простыми, прозрачными и стандартизированными (как это работает в Европе), будут работать специальные авторизованные агенты по верификации. Надзор за всем рынком будет осуществлять Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Обновление законодательства: Законопроект комплексно изменяет более 15 действующих законов (о банках, рынках капитала, депозитарной системе и т. д.) и отменяет устаревший закон «Об ипотечных облигациях». Для полноценного завершения реформы будут поданы отдельные проекты изменений в Налоговый и Гражданский кодексы.

Фактически законопроект создает механизм многократного использования банковского капитала, что позволяет значительно увеличить потенциал кредитования экономики без пропорционального наращивания ресурсной базы банков. Закон не просто вводит новые инструменты, а превращает банковский кредит из «одноразового» актива в актив, который может многократно обеспечивать новое финансирование экономики.

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