Собственное жилье становится ближе: рынок ипотеки могут перезапустить уже в этом году

Парламент поддержал реформу, которая должна удешевить ипотеку и сделать жилищные кредиты более доступными.

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В Украине могут появиться новые финансовые механизмы, которые должны сделать ипотечное кредитование более доступным, помочь банкам выдавать больше долгосрочных кредитов и создать дополнительные возможности для финансирования программ доступного жилья, в частности для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о секьюритизации и новых видах облигаций, которые уже много лет используются в странах Европейского Союза.

Первый шаг к внедрению этих инструментов уже сделан — Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием» в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Документ направлен на адаптацию украинского финансового законодательства к европейским стандартам. Он вводит новые долгосрочные финансовые инструменты, позволяет банкам и другим финансовым учреждениям высвобождать свои балансы от кредитных позиций для привлечения дополнительных средств и создает предпосылки для развития долгосрочного кредитования.

Ожидается, что новые механизмы будут способствовать оживлению и удешевлению ипотечного кредитования, помогут реализации программ доступного жилья, в частности для внутренне перемещенных лиц, а также обеспечат выполнение Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Что изменит законопроект

Законопроект призван внедрить в Украине финансовые инструменты, которые уже давно работают в странах Европейского Союза. Их главная задача — помочь банкам привлекать дополнительные ресурсы для долгосрочного кредитования населения и бизнеса.

В настоящее время банки ограничены в возможностях выдавать «длинные» кредиты из-за высоких рисков и нехватки ресурсов. Законопроект предусматривает механизм, при котором часть рисков по кредитным портфелям будет передаваться инвесторам, а финансовые учреждения будут получать средства для выдачи новых кредитов.

Как будет работать секьюритизация

Одним из ключевых нововведений станет внедрение механизма секьюритизации.

Простыми словами, банк сможет объединить выданные кредиты в единый пул, выпустить под них ценные бумаги и продать их инвесторам. Полученные средства финансовое учреждение сможет использовать для выдачи новых кредитов, не ожидая годами, пока заемщики полностью вернут предыдущие.

Именно благодаря этому банки получат возможность активнее кредитовать население и бизнес, а долгосрочные кредиты могут стать более доступными.

Какие финансовые инструменты введут

Документ вводит сразу несколько новых финансовых инструментов, среди которых:

секьюритизационные облигации;

облигации с покрытием;

гарантированные облигации;

застрахованные облигации.

Также законопроект предусматривает создание специализированных платформ финансирования (СПФ), через которые будут осуществляться операции секьюритизации.

Кроме того, документ имплементирует европейский стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised) для простой, прозрачной и стандартизированной секьюритизации.

Контроль за соответствием операций этим стандартам будут осуществлять специальные агенты по верификации под надзором Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как будут защищать инвесторов

Среди ключевых положений законопроекта — защита активов покрытия в случае банкротства эмитента.

Документом предлагается не включать такие активы в ликвидационную массу, а мораторий на удовлетворение требований кредиторов не будет распространяться на выплаты владельцам облигаций с покрытием. Это должно повысить надежность таких финансовых инструментов для инвесторов.

Почему возникла необходимость в новом законе

В настоящее время рынок ипотечных облигаций в Украине регулируется законом, принятым еще в 2006 году. По оценке авторов реформы, он уже не соответствует современным европейским практикам.

Новый документ должен создать правовую основу для трансформации неликвидных активов, прежде всего кредитных портфелей, в ликвидные ценные бумаги. Это рассматривается как один из механизмов финансирования восстановления страны, развития ипотечного кредитования и реализации программ доступного жилья.

Кроме того, принятие этого законодательства является одним из обязательств Украины в рамках инициативы Ukraine Facility и расширенной программы сотрудничества с Международным валютным фондом от 13 февраля 2026 года.

Когда могут заработать новые правила

Практическое внедрение новых финансовых механизмов будет зависеть от разработки подзаконной нормативной базы.

Соответствующие акты должны подготовить Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно заключительным положениям законопроекта, они должны быть приняты не позднее чем за 30 дней до вступления закона в силу.

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