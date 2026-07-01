15 лет заключения за боевые приказы: в Раде предлагают карать командиров за неоправданные потери среди военных

Парламент готовится внедрить специальную норму для наказания военных должностных лиц за пренебрежение жизнью подчиненных.

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Война в Украине заставляет пересматривать не только военную тактику, а и уголовное законодательство. Современная практика боевых действий в Украине выявила сложную правовую дилемму: отсутствие в Уголовном кодексе специальной нормы для оценки приказов, приводящих к критическим потерям из-за очевидной тактической нецелесообразности.

Новый законопроект 15365, внесенный в Верховную Раду, предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 426-2, которая предусматривает до 15 лет заключения за «тактически нецелесообразные» приказы. Как указано в сопроводительных документах к проекту, он является новеллой, которая должна сбалансировать защиту жизни бойцов и защиту командиров от необоснованного уголовного преследования за правомерные боевые решения.

В УК предлагают добавить новую статью 426-2: ответственность за приказы, приведшие к неоправданным потерям

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 426-2, устанавливающей ответственность за отдачу приказа или распоряжения, повлекшего неоправданные потери личного состава.

Речь идет о ситуациях, когда командное решение принимается вопреки очевидной тактической или оперативной нецелесообразности и приводит к существенным потерям среди военнослужащих.

Что считается неоправданными потерями

Проект закона предлагает закрепить юридические дефиниции, позволяющие квалифицировать последствия таких решений:

Неоправданные потери — гибель, ранение, плен или исчезновение без вести военнослужащих, которых объективно можно было избежать путем другого решения в соответствии с боевыми уставами и наставлениями.

— гибель, ранение, плен или исчезновение без вести военнослужащих, которых объективно можно было избежать путем другого решения в соответствии с боевыми уставами и наставлениями. Значительные неоправданные потери — случаи ранения, гибели, плена или исчезновения без вести, которые не достигают уровня тяжелых последствий, но имеют существенный масштаб.

— случаи ранения, гибели, плена или исчезновения без вести, которые не достигают уровня тяжелых последствий, но имеют существенный масштаб. Тяжелые неоправданные потери — гибель двух и более лиц или потеря боеспособности подразделения либо его части.

Заявленная норма направлена на усиление персональной ответственности военных должностных лиц за принятие решений в боевых условиях и на юридическое урегулирование ситуаций, когда приказы приводят к значительным потерям, которых можно было избежать.

Под военными должностными лицами понимаются military начальники, а также другие военнослужащие, занимающие постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющие такие обязанности по специальному поручению полномочного командования.

Инициатива фактически вводит критерий «обоснованности боевого решения» как элемент уголовно-правовой оценки действий командования.

От ограничении свободы до 15 лет заключения

Предложенная модель предусматривает жесткую градацию наказания. Чем тяжелее последствия ошибочного или небрежного приказа, тем длительнее будет срок заключения для командира:

Если нецелесообразный приказ повлек за собой значительные потери среди личного состава, предусмотрено ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В случае, если последствия признаны тяжелыми, планка наказания существенно повышается — лишение свободы от 5 до 12 лет.

Если преступление совершено в условиях военного положения или непосредственно в боевой обстановке, санкция становится максимальной — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Отдельный состав преступления: сокрытие сведений о потерях

Проект также предусматривает наказание за умышленное сокрытие сведений о потерях подчиненных с целью избежания ответственности или введения в заблуждение высшего командования (ч. 4 ст. 426-2). За такое деяние предусмотрено ограничение либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Предохранитель для командиров: оправданный тактический риск

Важнейшей частью проекта является ч. 5, освобождающая лицо от ответственности, если потери стали следствием оправданного тактического риска. Командир не подлежит наказанию, если потери были следствием оправданного риска, а военное должностное лицо действовало в соответствии с требованиями боевых уставов, наставлений и руководящих документов, с учетом сложившейся обстановки, при отсутствии реальной возможности принять другое решение и приняло все возможные меры для минимизации потерь личного состава.

Согласно проекту закона № 426-2, оценку «нецелесообразности» приказа и действий командира будут осуществлять органы досудебного расследования и суд в рамках уголовного производства, опираясь на конкретные критерии, прописанные в проекте.

Поскольку предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, окончательную правовую оценку действиям военного должностного лица должен давать суд. На этапе следствия это должны быть детективы и прокуроры, которые должны установить, был ли приказ «очевидно нецелесообразным». Однако в предложенной конструкции отсутствует детализация, какой именно орган или экспертная институция будет осуществлять такую оценку — будут ли это следственные органы, военная прокуратура, суды или специальные военно-экспертные комиссии.

Риски для военных должностных лиц

Внедрение уголовной ответственности за «неоправданные потери» создает и ряд рисков для военного управления и практики принятия боевых решений.

Одним из ключевых рисков является оценочный характер понятия «очевидная тактическая или оперативная нецелесообразность». В практике это означает, что решения командира могут оцениваться постфактум, без учета реальной боевой обстановки, дефицита времени и неполноты информации во время принятия решения.

Проект предусматривает строгое наказание — от 7 до 15 лет лишения свободы. Такой уровень санкций за управленческие решения в условиях боевых действий может существенно влиять на практику командования и оценку рисков.

Главный вызов предложенной нормы заключается в балансе между необходимостью обеспечения ответственности командования и недопущением криминализации решений, принятых в сложных боевых условиях.

Нормы проекта требуют существенного уточнения — прежде всего относительно четких критериев оценки нецелесообразности, процессуальных гарантий, а также определения специализированного органа экспертной оценки и инициирования расследования.

Без таких предохранителей существует риск, что новая статья может усложнить систему управления войсками, создав дополнительный фактор правовой неопределенности во время принятия решений в бою.

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