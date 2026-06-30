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Власне житло стає ближчим: ринок іпотеки можуть перезапустити вже цього року

13:25, 30 червня 2026
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Парламент підтримав реформу, яка має здешевити іпотеку та зробити житлові кредити доступнішими.
Власне житло стає ближчим: ринок іпотеки можуть перезапустити вже цього року
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В Україні можуть з'явитися нові фінансові механізми, які мають зробити іпотечне кредитування доступнішим, допомогти банкам видавати більше довгострокових кредитів та створити додаткові можливості для фінансування програм доступного житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про сек’юритизацію та нові види облігацій, які вже багато років використовуються у країнах Європейського Союзу.

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Перший крок до впровадження цих інструментів уже зроблено — Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям»у першому читанні.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Документ спрямований на адаптацію українського фінансового законодавства до європейських стандартів. Він запроваджує нові довгострокові фінансові інструменти, дозволяє банкам та іншим фінансовим установам вивільняти свої баланси від кредитних позицій для залучення додаткових коштів і створює передумови для розвитку довгострокового кредитування.

Очікується, що нові механізми сприятимуть пожвавленню та здешевленню іпотечного кредитування, допоможуть реалізації програм доступного житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечать виконання Україною зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Що змінить законопроєкт

Законопроєкт покликаний запровадити в Україні фінансові інструменти, які вже давно працюють у країнах Європейського Союзу. Їхнє головне завдання — допомогти банкам залучати додаткові ресурси для довгострокового кредитування населення та бізнесу.

Наразі банки обмежені у можливостях видавати «довгі» кредити через високі ризики та нестачу ресурсів. Законопроєкт передбачає механізм, за якого частина ризиків за кредитними портфелями передаватиметься інвесторам, а фінансові установи отримуватимуть кошти для видачі нових кредитів.

Як працюватиме сек’юритизація

Одним із ключових нововведень стане впровадження механізму сек’юритизації.

Простими словами, банк зможе об'єднати видані кредити у єдиний пул, випустити під них цінні папери та продати їх інвесторам. Отримані кошти фінансова установа зможе використати для видачі нових кредитів, не чекаючи роками, поки позичальники повністю повернуть попередні.

Саме завдяки цьому банки отримають можливість активніше кредитувати населення та бізнес, а довгострокові кредити можуть стати доступнішими.

Які фінансові інструменти запровадять

Документ вводить одразу кілька нових фінансових інструментів, серед яких:

  • сек’юритизаційні облігації;
  • облігації з покриттям;
  • гарантовані облігації;
  • застраховані облігації.

Також законопроєкт передбачає створення спеціалізованих платформ фінансування (СПФ), через які здійснюватимуться операції сек’юритизації.

Крім цього, документ імплементує європейський стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised) для простої, прозорої та стандартизованої сек’юритизації.

Контроль за відповідністю операцій цим стандартам здійснюватимуть спеціальні агенти з верифікації під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як захищатимуть інвесторів

Серед ключових положень законопроєкту — захист активів покриття у разі банкрутства емітента.

Документом пропонується не включати такі активи до ліквідаційної маси, а мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюватиметься на виплати власникам облігацій з покриттям. Це має підвищити надійність таких фінансових інструментів для інвесторів.

Чому виникла потреба у новому законі

Нині ринок іпотечних облігацій в Україні регулюється законом, ухваленим ще у 2006 році. За оцінкою авторів реформи, він уже не відповідає сучасним європейським практикам.

Новий документ має створити правову основу для трансформації неліквідних активів, насамперед кредитних портфелів, у ліквідні цінні папери. Це розглядається як один із механізмів фінансування відбудови країни, розвитку іпотечного кредитування та реалізації програм доступного житла.

Крім того, ухвалення цього законодавства є одним із зобов'язань України в межах ініціативи Ukraine Facility та розширеної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом від 13 лютого 2026 року.

Коли можуть запрацювати нові правила

Практичне впровадження нових фінансових механізмів залежатиме від розроблення підзаконної нормативної бази.

Відповідні акти мають підготувати Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з прикінцевими положеннями законопроєкту, вони повинні бути ухвалені не пізніше ніж за 30 днів до набрання законом чинності.

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