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Пенсии вырастут не для всех: кто с июля получит дополнительные деньги

23:30, 1 июля 2026
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В июле часть пенсионеров в Украине получит доплаты к пенсии в размере до 570 гривен, если будет соответствовать установленным условиям.
Пенсии вырастут не для всех: кто с июля получит дополнительные деньги
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С июля массового повышения пенсий в Украине не будет, поскольку ежегодная индексация пенсионных выплат уже состоялась 1 марта. Вместе с тем отдельные категории пенсионеров все же получат увеличенные суммы благодаря возрастным доплатам, которые назначаются автоматически.

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Право на ежемесячную надбавку имеют граждане, достигшие установленного законом возраста. При этом такая доплата предоставляется только при условии, что общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 грн.

Размер возрастных доплат зависит от возраста пенсионера:

  • лицам в возрасте от 70 до 74 лет устанавливается доплата в размере 300 грн в месяц;
  • пенсионеры в возрасте 75–79 лет получают 456 грн. Поскольку после достижения 70 лет они уже получают надбавку в размере 300 грн, после достижения 75-летнего возраста им дополнительно начисляют еще 156 грн;
  • гражданам, достигшим 80 лет и старше, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 570 грн.

Для назначения таких выплат обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Надбавка устанавливается автоматически после достижения соответствующего возраста.

Вместе с тем есть важная особенность: доплата начинает начисляться не с первого дня месяца, а со дня рождения пенсионера. Например, если 70, 75 или 80 лет исполнилось 20-го числа, за первый месяц человек получит только часть надбавки — пропорционально количеству дней до конца месяца. Уже со следующего месяца будет выплачиваться полная сумма.

После мартовской индексации средний размер пенсии в Украине вырос. Если по состоянию на 1 января средняя пенсионная выплата составляла 6 544,6 грн, то уже на 1 апреля она увеличилась до 7 236,49 грн.

Вместе с тем статистика свидетельствует, что значительная часть украинских пенсионеров по-прежнему получает значительно меньшие суммы. Так, более 4,5 млн человек, или около 45% всех пенсионеров, получают пенсию, которая не превышает 5 000 грн в месяц.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии по возрасту составлял 6 830,85 грн, пенсии по инвалидности — 6 530,2 грн, а пенсии в связи с потерей кормильца — 7 689,16 грн.

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