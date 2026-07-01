Как охладить квартиру без кондиционера при отключении света: простые способы пережить аномальную жару

Даже без кондиционера и вентилятора можно снизить температуру в квартире и легче перенести жару.

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Из-за жаркой погоды в Украине существенно выросло потребление электроэнергии, что привело к введению графиков отключения света. В таких условиях многие люди остаются без кондиционеров и вентиляторов именно тогда, когда температура воздуха достигает самых высоких отметок. Напоминаем о простых способах, которые помогут охладить жилье без использования электроприборов.

Не впускайте жару в квартиру

Самое эффективное — не дать помещению нагреться. В самые жаркие часы дня, примерно с 10:00 до 18:00, держите окна закрытыми. Закройте шторы, жалюзи или ролеты, особенно с солнечной стороны дома. Светлые ткани или специальные светоотражающие экраны помогают уменьшить нагрев комнаты.

Проветривайте только тогда, когда на улице прохладнее

Открывайте окна рано утром, вечером и ночью, когда температура воздуха ниже, чем в квартире.

Если есть возможность, откройте окна с разных сторон квартиры, чтобы создать естественный сквозняк. Это позволяет быстрее заменить нагретый воздух более прохладным.

Используйте воду для естественного охлаждения

Слегка смочите шторы или повесьте возле открытого окна влажную простыню либо полотенце. Воздух, проходя через влажную ткань, становится немного прохладнее.

Также можно периодически протирать пол прохладной водой. Это не охладит квартиру кардинально, но поможет сделать воздух более комфортным.

Уберите лишние источники тепла

Во время жары лучше не пользоваться духовкой и максимально ограничить приготовление горячих блюд. Если электроэнергия появилась ненадолго, не стоит одновременно включать много бытовых приборов, которые дополнительно нагревают помещение.

Также выключайте из розеток технику, которой не пользуетесь.

Охлаждайте организм

Пейте достаточное количество воды в течение дня, даже если не чувствуете сильной жажды. Носите легкую одежду из натуральных тканей светлых цветов. По возможности принимайте прохладный, но не ледяной душ или прикладывайте прохладные компрессы к шее, запястьям и внутренней стороне локтей — это помогает быстрее почувствовать облегчение.

Спите в самой прохладной комнате

Если квартира нагревается неравномерно, для отдыха лучше выбрать комнату, которая выходит на северную сторону или меньше освещается солнцем.

Перед сном проветрите помещение, если температура на улице уже снизилась.

Заранее подготовьтесь, чтобы легче пережить жару

Пока есть свет, максимально охладите квартиру кондиционером, после чего закройте окна и шторы. Это поможет дольше сохранять прохладу после очередного отключения электроэнергии.

Также можно заранее охладить в холодильнике или морозильной камере бутылки с водой либо хладоэлементы для сумок-холодильников. В дальнейшем их можно использовать как прохладный компресс или положить рядом с местом отдыха, не прикладывая непосредственно к коже.

Если отключения электроэнергии происходят часто, стоит рассмотреть возможность приобретения портативных устройств для охлаждения, которые работают от аккумулятора или USB. Это могут быть небольшие аккумуляторные вентиляторы, портативные кондиционеры (воздухоохладители) или охлаждающие устройства со встроенными батареями. При наличии электроэнергии их можно зарядить, а затем использовать во время отключений света.

Кому жара особенно опасна

Наибольший риск перегрева имеют пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если у человека появились сильное головокружение, спутанность сознания, высокая температура тела, отсутствие потоотделения или потеря сознания, это может свидетельствовать о тепловом ударе. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь, перенести человека в тень или прохладное место и начать его охлаждение до приезда медиков.

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