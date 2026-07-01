Як охолодити квартиру без кондиціонера під час відключень світла: прості способи пережити аномальну спеку

Навіть без кондиціонера та вентилятора можна знизити температуру в квартирі й легше перенести спеку.

ілюстративне фото: Freepik

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Через спекотну погоду в Україні суттєво зросло споживання електроенергії, що призвело до запровадження графіків відключень світла. За таких умов багато людей залишаються без кондиціонерів і вентиляторів саме тоді, коли температура повітря сягає найвищих позначок. Нагадуємо про прості способи, які допоможуть охолодити житло без використання електроприладів.

Не впускайте спеку до квартири

Найефективніше — не дати приміщенню нагрітися. У найспекотніші години дня, приблизно з 10:00 до 18:00, тримайте вікна зачиненими. Закрийте штори, жалюзі або ролети, особливо на сонячному боці будинку. Світлі тканини або спеціальні світловідбивні екрани допомагають зменшити нагрівання кімнати.

Провітрюйте лише тоді, коли надворі прохолодніше

Відчиняйте вікна рано-вранці, увечері та вночі, коли температура повітря нижча, ніж у квартирі.

Якщо є можливість, відкрийте вікна з різних боків квартири, щоб створити природний протяг. Це дозволяє швидше замінити нагріте повітря прохолоднішим.

Використовуйте воду для природного охолодження

Злегка змочіть штори або повісьте біля відкритого вікна вологе простирадло чи рушник. Повітря, проходячи через вологу тканину, стає трохи прохолоднішим.

Також можна періодично протирати підлогу прохолодною водою. Це не охолодить квартиру кардинально, але допоможе зробити повітря комфортнішим.

Приберіть зайві джерела тепла

Під час спеки краще не користуватися духовкою та максимально обмежити приготування гарячих страв. Якщо електроенергія з'явилася ненадовго, не варто одночасно вмикати багато побутових приладів, які додатково нагрівають приміщення.

Також вимикайте з розеток техніку, якою не користуєтеся.

Охолоджуйте організм

Пийте достатньо води протягом дня, навіть якщо не відчуваєте сильної спраги. Носіть легкий одяг із натуральних тканин світлих кольорів. За можливості приймайте прохолодний, але не крижаний душ або прикладайте прохолодні компреси до шиї, зап'ясть і внутрішнього боку ліктів — це допомагає швидше відчути полегшення.

Спіть у найпрохолоднішій кімнаті

Якщо квартира нагрівається нерівномірно, для відпочинку краще обрати кімнату, яка виходить на північний бік або менше освітлюється сонцем.

Перед сном провітріть приміщення, якщо температура на вулиці вже знизилася.

Завчасна підготовка допоможе пережити спеку

Поки є світло, максимально охолодіть квартиру кондиціонером, після чого закрийте вікна та штори. Це допоможе довше утримувати прохолоду після чергового відключення електроенергії.

Також можна заздалегідь охолодити в холодильнику або морозильній камері пляшки з водою чи холодоелементи для сумок-холодильників. Надалі їх можна використовувати як прохолодний компрес або покласти поруч із місцем відпочинку, не прикладаючи безпосередньо до шкіри.

Якщо відключення електроенергії тривають часто, варто розглянути можливість придбання портативних пристроїв для охолодження, які працюють від акумулятора або USB. Це можуть бути невеликі акумуляторні вентилятори, портативні кондиціонери (повітроохолоджувачі) чи охолоджувальні пристрої з вбудованими батареями. Під час наявності електроенергії їх можна зарядити, а надалі використовувати під час відключень світла.

Кому спека особливо небезпечна

Найбільший ризик перегрівання мають літні люди, маленькі діти, вагітні жінки та люди із серцево-судинними захворюваннями.

Якщо у людини з'явилися сильне запаморочення, сплутаність свідомості, висока температура тіла, відсутність потовиділення або втрата свідомості, це може свідчити про тепловий удар. У такому разі необхідно негайно викликати швидку допомогу, перенести людину в затінок або прохолодне місце та розпочати її охолодження до приїзду медиків.

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