Пенсії зростуть не для всіх: хто з липня отримає додаткові гроші

У липні частина пенсіонерів в Україні отримає доплати до пенсії у розмірі до 570 гривень, якщо відповідатиме встановленим умовам.

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Із липня масового підвищення пенсій в Україні не буде, адже щорічна індексація пенсійних виплат уже відбулася 1 березня. Водночас окремі категорії пенсіонерів все ж отримають збільшені суми завдяки віковим доплатам, які призначаються автоматично.

Право на щомісячну надбавку мають громадяни, які досягли визначеного законом віку. Водночас така доплата надається лише за умови, що загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір вікових доплат залежить від віку пенсіонера:

особам віком від 70 до 74 років встановлюється доплата 300 грн на місяць;

пенсіонери 75–79 років отримують 456 грн. Оскільки після досягнення 70 років вони вже мають надбавку у 300 грн, після 75-річчя їм додатково нараховують ще 156 грн;

громадянам, які досягли 80 років і більше, передбачена щомісячна доплата 570 грн.

Для призначення таких виплат звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Надбавка встановлюється автоматично після досягнення відповідного віку.

Разом із тим є важлива особливість: доплата починає нараховуватися не з першого дня місяця, а з дати народження пенсіонера. Наприклад, якщо 70, 75 або 80 років виповнилося 20 числа, за перший місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно кількості днів до кінця місяця. Уже з наступного місяця виплачуватиметься повна сума.

Після березневої індексації середній розмір пенсії в Україні зріс. Якщо станом на 1 січня середня пенсійна виплата становила 6 544,6 грн, то вже на 1 квітня вона збільшилася до 7 236,49 грн.

Водночас статистика свідчить, що значна частина українських пенсіонерів і надалі отримує значно менші суми. Так, понад 4,5 млн осіб, або близько 45% усіх пенсіонерів, мають пенсію, яка не перевищує 5 000 грн на місяць.

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії за віком становив 6 830,85 грн, пенсії по інвалідності — 6 530,2 грн, а пенсії у зв'язку з втратою годувальника — 7 689,16 грн.

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