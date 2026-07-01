  1. В Україні

Пенсії зростуть не для всіх: хто з липня отримає додаткові гроші

23:30, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У липні частина пенсіонерів в Україні отримає доплати до пенсії у розмірі до 570 гривень, якщо відповідатиме встановленим умовам.
Пенсії зростуть не для всіх: хто з липня отримає додаткові гроші
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із липня масового підвищення пенсій в Україні не буде, адже щорічна індексація пенсійних виплат уже відбулася 1 березня. Водночас окремі категорії пенсіонерів все ж отримають збільшені суми завдяки віковим доплатам, які призначаються автоматично.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Право на щомісячну надбавку мають громадяни, які досягли визначеного законом віку. Водночас така доплата надається лише за умови, що загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір вікових доплат залежить від віку пенсіонера:

  • особам віком від 70 до 74 років встановлюється доплата 300 грн на місяць;
  • пенсіонери 75–79 років отримують 456 грн. Оскільки після досягнення 70 років вони вже мають надбавку у 300 грн, після 75-річчя їм додатково нараховують ще 156 грн;
  • громадянам, які досягли 80 років і більше, передбачена щомісячна доплата 570 грн.

Для призначення таких виплат звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Надбавка встановлюється автоматично після досягнення відповідного віку.

Разом із тим є важлива особливість: доплата починає нараховуватися не з першого дня місяця, а з дати народження пенсіонера. Наприклад, якщо 70, 75 або 80 років виповнилося 20 числа, за перший місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно кількості днів до кінця місяця. Уже з наступного місяця виплачуватиметься повна сума.

Після березневої індексації середній розмір пенсії в Україні зріс. Якщо станом на 1 січня середня пенсійна виплата становила 6 544,6 грн, то вже на 1 квітня вона збільшилася до 7 236,49 грн.

Водночас статистика свідчить, що значна частина українських пенсіонерів і надалі отримує значно менші суми. Так, понад 4,5 млн осіб, або близько 45% усіх пенсіонерів, мають пенсію, яка не перевищує 5 000 грн на місяць.

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії за віком становив 6 830,85 грн, пенсії по інвалідності — 6 530,2 грн, а пенсії у зв'язку з втратою годувальника — 7 689,16 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ризики Антикорупційної стратегії: від обмеження прав на землю до втручання у судову гілку влади

Основний проєкт Антикорупційної стратегії обіцяє цифровізацію та меритократію, проте юридичний аналіз виявив у ньому низку червоних ліній: від загрози державному суверенітету до прямого втручання в незалежність судів.

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

Дайджест змін з 1 липня: контракт для ЗСУ, нові рахунки для військового збору, бронювання та соціальні новації

З 1 липня в Україні стартує масштабний пакет змін: контракт для військових до 460 тис. грн, нові правила бронювання, податки та експорт.

Проблема кадрового дефіциту в апеляційних судах: ВРП відмовила в притягнені до дисциплінарної відповідальності суддів Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза.

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]