Как получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей

Украинцам напомнили порядок и формы предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей.

Фото: oppb.com.ua

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Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) необходимы для осуществления предпринимательской деятельности, участия в судебных процессах, заключения договоров и во многих других случаях. Об этом напомнило Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Именно поэтому важно знать, кто предоставляет такие сведения, в каких формах их можно получить и какой порядок обращения предусмотрен законодательством.

Предоставление сведений из ЕГР осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Украины от 05.05.2023 № 1692/5, которым утвержден Порядок предоставления сведений из ЕГР (далее — Порядок).

Формы предоставления сведений из ЕГР

Предоставляются в бумажной или электронной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Документы формируются средствами программного обеспечения ЕГР и содержат обязательную ссылку на реестр.

Выписка для проставления апостиля и отдельные документы из регистрационного дела предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством, исключительно в бумажной форме.

Предоставителями сведений из ЕГР являются:

государственные регистраторы юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

администраторы центров предоставления административных услуг;

помощники нотариусов;

должностные лица территориальных органов Министерства юстиции Украины — в случае предоставления выписки для проставления апостиля.

Основанием для предоставления сведений является подача запроса в установленном порядке.

Согласно пункту 7 раздела I Порядка сведения из Единого государственного реестра предоставляются независимо от места хранения регистрационного дела в бумажной форме, кроме случая предоставления документов, содержащихся в регистрационном деле в бумажной форме, которое осуществляется по месту хранения регистрационного дела в бумажной форме.

В соответствии с положениями раздела II Порядка для получения сведений из Единого государственного реестра в бумажной форме лицо, желающее получить такие сведения (далее — заявитель), обращается к любому субъекту государственной регистрации (кроме Министерства юстиции Украины, его территориального органа), нотариусу.

Если предоставителем установлено отсутствие запрашиваемых документов в регистрационном деле в электронной форме, за получением таких документов заявителю необходимо обратиться к субъекту государственной регистрации, который в соответствии с законом уполномочен хранить регистрационное дело в бумажной форме.

Порядок предоставления сведений из ЕГР в бумажной форме

Предоставитель распечатывает сформированный программным обеспечением ЕГР запрос, на котором заявитель ставит собственную подпись при условии отсутствия замечаний к сведениям, указанным в нем.

Предоставитель обязательно проверяет наличие запрашиваемых документов в материалах регистрационного дела.

Взимание платы осуществляется после уведомления заявителя о наличии запрашиваемых документов в материалах регистрационного дела. Размер административного сбора за предоставление сведений из ЕГР установлен частью четвертой статьи 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

По результатам проверки формируется извлечение, выписка или иной документ из ЕГР. Документ предоставляется заявителю в бумажной форме.

Порядок предоставления сведений из ЕГР в электронной форме

Извлечение из ЕГР в электронной форме можно получить через:

Портал электронных сервисов по ссылке.

Портал Дія.

Для этого необходима идентификация с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), необходимо выбрать тип запроса, указать параметры поиска и осуществить оплату платежной картой.

Размер административного сбора за предоставление сведений из ЕГР установлен частью четвертой статьи 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Электронный документ со сведениями из ЕГР предоставляется заявителю через электронный сервис.

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