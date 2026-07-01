Чи має роботодавець платити зарплату мобілізованому працівнику: рішення Верховного Суду

Наразі закон гарантує лише збереження місця роботи та посади, а не виплату середнього заробітку.

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З 19 липня 2022 року за працівниками, які проходять військову службу, зберігаються лише місце роботи і посада. Роботодавці не зобов’язані виплачувати середній заробіток. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у постанові від 27 травня 2026 р. у справі №642/1929/24.

Обставини справи

Спір виник між працівниками та КП «Харківський метрополітен». Працівників у 2021 році увільнили від роботи на час проходження військової служби за контрактом. На той момент діяла редакція ч. 3 ст. 119 КЗпП, яка передбачала збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.

Після набрання чинності Законом №2352-ІХ роботодавець видав наказ про припинення нарахування середнього заробітку з 19 липня 2022 року.

Працівники звернулися до суду з вимогою зобов’язати підприємство нарахувати та виплатити середній заробіток за період з 19 липня 2022 року до дня звільнення з військової служби.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Верховний Суд залишив ці рішення без змін.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що Закон №2352-ІХ змінив ч. 3 ст. 119 КЗпП і вилучив із неї гарантію збереження середнього заробітку.

Суд підкреслив:

обов’язок роботодавця зберігати середній заробіток діяв до 18 липня 2022 року включно;

починаючи з 19 липня 2022 року правових підстав для такої виплати немає;

працівник під час військової служби не виконує роботу за трудовим договором;

заробітна плата виплачується за виконану роботу, тоді як військовослужбовець отримує грошове забезпечення за місцем служби.

Окремо Верховний Суд послався на постанову КМУ від 28.02.2022 №168, зазначивши, що фінансове забезпечення здійснюється через механізми грошового забезпечення військовослужбовців, а не роботодавцем. Також було згадано ст. 58 Конституції України щодо незворотності дії законів у часі.