Должен ли работодатель платить зарплату мобилизованному работнику: решение Верховного Суда

Закон гарантирует только сохранение места работы и должности, а не выплату среднего заработка.

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С 19 июля 2022 года за работниками, которые проходят военную службу, сохраняются только место работы и должность. Работодатели не обязаны выплачивать средний заработок. Такое решение принял Верховный Суд в постановлении от 27 мая 2026 года по делу №642/1929/24.

Обстоятельства дела

Спор возник между работниками и КП «Харьковский метрополитен». Работников в 2021 году освободили от работы на время прохождения военной службы по контракту. На тот момент действала редакция ч. 3 ст. 119 КЗоТ, которая предусматривала сохранение места работы, должности и среднего заработка.

После вступления в силу Закона №2352-ІХ работодатель издал приказ о прекращении начисления среднего заработка с 19 июля 2022 года.

Работники обратились в суд с требованием обязать предприятие начислить и выплатить средний заработок за период с 19 июля 2022 года до дня увольнения с военной службы.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. Верховный Суд оставил эти решения без изменений.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд указал, что Закон №2352-ІХ изменил ч. 3 ст. 119 КЗоТ и исключил из нее гарантию сохранения среднего заработка.

Суд подчеркнул:

обязанность работодателя сохранять средний заработок действовала до 18 июля 2022 года включительно;

начиная с 19 июля 2022 года правовых оснований для такой выплаты нет;

работник во время военной службы не выполняет работу по трудовому договору;

заработная плата выплачивается за выполненную работу, тогда как военнослужащий получает денежное обеспечение по месту службы.

Отдельно Верховный Суд сослался на постановление КМУ от 28.02.2022 №168, отметив, что финансовое обеспечение осуществляется через механизмы денежного обеспечения военнослужащих, а не работодателем. Также была упомянута ст. 58 Конституции Украины относительно необратимости действия законов во времени.