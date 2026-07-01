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Мужчину с глухотой признали годным к военной службе: суд оценил законность решения ВВК

11:31, 1 июля 2026
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Житомирский окружной административный суд исследовал законность заключения военно-врачебной комиссии, которым мужчина с глухотой признан годным к военной службе, и проверил действия Центральной ВЛК при рассмотрении жалобы на это решение.
Мужчину с глухотой признали годным к военной службе: суд оценил законность решения ВВК
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Житомирский окружной административный суд в порядке письменного производства рассматривал спор о законности заключения военно-врачебной комиссии о годности военнообязанного к военной службе, а также действий Центральной военно-врачебной комиссии Вооружённых Сил Украины при рассмотрении жалобы на такое решение.

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Суть дела

Истец обратился в суд, считая противоправными решение военно-врачебной комиссии, оформленное справкой от 19 декабря 2025 года, которым его признано годным к военной службе, а также решение Центральной военно-врачебной комиссии Вооружённых Сил Украины от 14 января 2026 года, принятое по результатам рассмотрения его жалобы.

Как следует из материалов дела, 14 декабря 2025 года истец прошёл медицинское обследование военно-врачебной комиссии, по результатам которого установлен диагноз: врождённый порок развития уха, микротия правого уха, хроническая двусторонняя тугоухость, правосторонняя глубокая степень и левосторонняя тяжёлая степень, с рекомендацией дополнительного обследования до 19 декабря 2025 года.

19 декабря 2025 года истец повторно прошёл медицинское обследование, по результатам которого у него установлен гипертензивный синдром, хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость, проявляющаяся полной глухотой на правое ухо и лёгким нарушением слуха на левое ухо, а также множественный осложнённый кариес. По результатам обследования, на основании соответствующих статей Расписания болезней, он был признан годным к военной службе.

Истец считал, что при принятии указанного решения военно-врачебной комиссией нарушены требования Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины, поскольку медицинская оценка не соответствует фактическому состоянию его здоровья, а также неправильно применены нормы Расписания болезней. Кроме того, он указывал, что Центральной ВВК не принято надлежащим образом мотивированное решение по результатам рассмотрения его жалобы, поскольку ответ оформлен в виде письма без полного анализа медицинской документации.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что определение степени годности к военной службе относится к дискреционным полномочиям военно-врачебных комиссий. Также отмечалось, что жалоба истца рассмотрена Центральной ВВК, которая подтвердила правильность выводов первичной комиссии и отсутствие оснований для их отмены или пересмотра.

Позиция суда и выводы

Суд, исследовав материалы дела № 240/5625/26, указал, что согласно Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом.

Правовое регулирование проведения военно-врачебной экспертизы осуществляется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины, утверждённым приказом Министерства обороны Украины № 402.

Суд установил, что военно-врачебная комиссия при территориальном центре комплектования провела медицинское обследование истца и по его результатам вынесла заключение в форме справки, которым признала его годным к военной службе. Такое решение принято на основании установленных диагнозов и соответствующих статей Расписания болезней.

Суд также отметил, что проверка правильности медицинских выводов внештатных военно-врачебных комиссий относится к компетенции ВВК высшего уровня либо Центральной ВВК, а не суда. Суд не уполномочен оценивать медицинские диагнозы, устанавливать степень годности к военной службе либо подменять собой специализированные медицинские органы.

В то же время суд обратил внимание на то, что Центральная военно-врачебная комиссия при рассмотрении жалобы истца ограничилась общими формулировками относительно правильности выводов первичной ВВК, не приведя детального анализа представленных медицинских документов и не конкретизировав применение соответствующих положений Расписания болезней. Вместе с тем такая оценка сама по себе не является основанием для отмены решения первичной ВВК.

Суд исходил из того, что в судебном порядке могут быть обжалованы решения ВВК регионального уровня или Центральной ВВК, тогда как первичные заключения военно-врачебных комиссий подлежат проверке в рамках административной процедуры в системе военно-врачебной экспертизы.

Оценивая доводы сторон, суд также учёл правовые позиции Верховного Суда, согласно которым суд не вправе вмешиваться в дискреционные полномочия ВВК по установлению диагноза и определению годности к военной службе, а его полномочия ограничиваются проверкой соблюдения процедуры принятия решений.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в части отмены заключения военно-врачебной комиссии.

Вместе с тем суд установил, что рассмотрение жалобы Центральной военно-врачебной комиссией не соответствовало требованиям полноты и надлежащей мотивации, в связи с чем действия ответчика в этой части подлежат оценке как ненадлежащее исполнение обязанности по рассмотрению обращения.

В связи с этим суд пришёл к выводу о необходимости обязать Центральную военно-врачебную комиссию повторно рассмотреть жалобу истца с учётом выводов, изложенных в судебном решении.

Суд также отметил, что в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается, а обязанность доказывания правомерности решения субъекта властных полномочий возлагается на ответчика.

Оценив доказательства в их совокупности, суд принял решение о частичном удовлетворении иска, признав противоправным бездействие Центральной военно-врачебной комиссии относительно надлежащего рассмотрения жалобы и обязав её повторно рассмотреть соответствующее обращение.

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