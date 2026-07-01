Аграриям с ТОТ предлагают предоставлять денежную государственную поддержку вне очереди

Предприятия, потерявшие активы из-за войны или релокировавшиеся с оккупированных территорий, могут получить преимущества при предоставлении государственной помощи.

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В Украине планируют изменить подход к предоставлению государственной поддержки аграрному сектору, введя приоритет для предприятий, которые были вынуждены релокироваться с временно оккупированных территорий или потеряли производственные мощности в результате боевых действий. Речь идет о законопроекте №15363, который предусматривает запуск автоматизированного механизма расчета помощи через Государственный аграрный реестр.

Необходимость внесения изменений обусловлена последствиями войны для аграрного сектора. Часть сельскохозяйственных предприятий была вынуждена оставить свои активы, в частности оборудование, технику и недвижимое имущество, на временно оккупированных территориях. В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители, понесшие потери вследствие войны, формально имеют такие же условия доступа к государственной поддержке из Государственного бюджета Украины, как и предприятия, продолжающие стабильную деятельность на подконтрольной территории.

В то же время на практике такие положения не учитывают реальные обстоятельства, в которых находятся пострадавшие субъекты хозяйствования. Из-за потери производственных мощностей и необходимости восстанавливать деятельность практически с нуля эти предприятия оказываются в значительно более сложном экономическом положении.

В связи с этим возникла необходимость введения приоритетного механизма предоставления государственной поддержки для таких предприятий, поскольку именно они больше всего нуждаются в бюджетном финансировании для восстановления производства и стабилизации деятельности.

Что изменится

Законопроект предусматривает введение приоритетного механизма государственной поддержки для аграрных предприятий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

В частности, предлагается дополнить часть первую статьи 16 Закона Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине» нормой, согласно которой сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на временно оккупированной территории и перерегистрировавшимся на подконтрольной территории Украины, а также тем, чьи производственные мощности разрушены или повреждены в результате военных действий, предоставляется приоритет по всем видам финансовой государственной поддержки.

Аналогичные изменения предлагается внести и в Закон Украины «Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития». В частности, устанавливается, что государство обеспечивает приоритетное предоставление государственной поддержки таким категориям агропроизводителей, а финансирование других заявителей осуществляется только после полного удовлетворения заявок приоритетных получателей.

Отдельно законопроект вводит новую статью, определяющую особенности государственной поддержки для агропроизводителей, пострадавших в результате войны. Согласно ей, такие субъекты имеют право на приоритетное удовлетворение заявок на получение государственной поддержки при условии соответствия требованиям законодательства.

Одновременно предусматривается введение механизма «лимита приоритетной поддержки» (ЛПП), который рассчитывается автоматически средствами информационно-коммуникационной системы «Государственный аграрный реестр» по формуле: ЛПП = 3×МПЗ×K – НадЛПП.

В формуле:

МПЗ определяется как сумма налогов и платежей, уплаченных агропроизводителем за последние три года до момента оккупации территории или разрушения/повреждения производственных мощностей,

K — поправочный коэффициент, учитывающий соотношение стоимости утраченных активов к общей балансовой стоимости имущества заявителя,

НадЛПП — сумма уже полученной приоритетной государственной поддержки.

Также предусмотрено, что заявка на получение государственной поддержки может подаваться как на условиях приоритетного удовлетворения в пределах ЛПП, так и в общем порядке, при этом поддержка, полученная в общем порядке, не учитывается в пределах этого лимита.

Законопроект также предусматривает возможность авансового финансирования инвестиционных проектов для агропроизводителей, имеющих право на приоритетную государственную поддержку.

Воспользоваться таким механизмом смогут сельскохозяйственные товаропроизводители, реализующие инвестиционный проект, соответствующий критериям, установленным Кабинетом Министров Украины, при условии софинансирования проекта банком в размере не менее 30% его стоимости (если правительство не установит меньшую долю для отдельных видов поддержки).

В таком случае государственная поддержка может предоставляться в форме авансового финансирования, то есть предварительной оплаты за счет средств государственного бюджета товаров, работ и услуг, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Порядок такого авансового финансирования должен определить Кабинет Министров Украины.

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