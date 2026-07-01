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Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою

15:00, 1 липня 2026
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Підприємства, які втратили активи через війну або релокувалися з окупації, можуть отримати переваги при отриманні державної допомоги.
Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою
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В Україні планують змінити підхід до надання державної підтримки аграрному сектору, запровадивши пріоритет для підприємств, які були змушені релокуватися з тимчасово окупованих територій або втратили виробничі потужності через бойові дії. Йдеться про законопроєкт №15363 передбачає запуск автоматизованого механізму розрахунку допомоги через Державний аграрний реєстр.

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Необхідність внесення змін зумовлено наслідками війни для аграрного сектору.  Частина сільськогосподарських підприємств була змушена залишити свої активи, зокрема обладнання, техніку та нерухоме майно, на тимчасово окупованих територіях. Наразі сільськогосподарські товаровиробники, які зазнали втрат унаслідок війни, мають формально такі самі умови доступу до державної підтримки з Державного бюджету України, як і підприємства, що продовжують стабільну діяльність на підконтрольній території.

Водночас на практиці ці положення не враховують реальних обставин, у яких перебувають постраждалі суб’єкти господарювання. Ці підприємства через втрату виробничих потужностей і необхідність відновлення діяльності фактично з нуля вони опиняються у значно складнішому економічному становищі.

У зв’язку з цим виникла необхідність запровадження пріоритетного механізму надання державної підтримки для таких підприємств, оскільки саме вони найбільше потребують бюджетного фінансування для відновлення виробництва та стабілізації діяльності.

Що зміниться

Законопроєкт передбачає надання пріоритетного механізму державної підтримки для аграрних підприємств, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Зокрема, пропонується доповнити частину першу статті 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» нормою, відповідно до якої сільськогосподарським товаровиробникам, які були зареєстровані на тимчасово окупованій території та перереєструвалися на підконтрольну територію України, а також тим, чиї виробничі потужності зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, надається пріоритет за всіма видами фінансової державної підтримки.

Аналогічні зміни пропонується внести і до Закону України «Про засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку». Зокрема, встановлюється, що держава забезпечує пріоритетне надання державної підтримки таким категоріям агровиробників, а фінансування інших заявників здійснюється лише після повного задоволення заявок пріоритетних отримувачів.

Законопроєкт вводить нову статтю, якою визначаються особливості державної підтримки для агровиробників, що постраждали внаслідок війни. Згідно з нею, такі суб’єкти мають право на пріоритетне задоволення заявок на отримання державної підтримки за умови відповідності вимогам законодавства.

Водночас передбачається запровадження механізму «ліміту пріоритетної підтримки» (ЛПП), який розраховується автоматично засобами інформаційно-комунікаційної системи «Державний аграрний реєстр» за формулою: ЛПП = 3×МПЗ×K – НадЛПП.

У формулі:

  • МПЗ визначається як сума податків і платежів, сплачених агровиробником за останні три роки до моменту окупації території або руйнування/пошкодження виробничих потужностей,
  • K є поправочним коефіцієнтом, що враховує співвідношення вартості втрачених активів до загальної балансової вартості майна заявника,
  • НадЛПП — це сума вже отриманої пріоритетної державної підтримки.

Також передбачено, що заявка на отримання державної підтримки може бути подана як на умовах пріоритетного задоволення в межах ЛПП, так і в загальному порядку, при цьому підтримка, отримана в загальному порядку, не враховується у межах цього ліміту.

Законопроєкт також передбачає можливість авансового фінансування інвестиційних проєктів для агровиробників, які мають право на пріоритетну державну підтримку.

Скористатися таким механізмом зможуть сільськогосподарські товаровиробники, які реалізують інвестиційний проєкт, що відповідає критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, за умови співфінансування проєкту банком у розмірі не менше 30% його вартості (якщо уряд не встановить менший відсоток для окремих видів підтримки).

У такому разі державна підтримка може надаватися у формі авансового фінансування, тобто попередньої оплати за рахунок коштів державного бюджету товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту. Порядок такого авансового фінансування має визначити Кабінет Міністрів України.

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законопроект держава війна

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Публікації

Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою

Підприємства, які втратили активи через війну або релокувалися з окупації, можуть отримати переваги при отриманні державної допомоги.

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