Каждое третье представление в КСУ поступает от Верховного Суда

Как отмечают в ВС, фактически каждое третье конституционное представление, по которому Конституционный Суд Украины открывает производство, направляется Верховным Судом.

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Как отметил секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребной, суды общей юрисдикции в повседневной практике применяют Конституцию Украины как нормотворческий акт едва ли не чаще всего – и не только первые статьи Основного Закона, которые определяют основы функционирования государства, и ст. 19 Конституции, являющуюся основанием для разрешения всех публично-правовых споров.

С 2017 года процессуальные кодексы – ГПК Украины, ХПК Украины и КАС Украины – предоставили судам общей юрисдикции возможность оценивать закон на предмет его противоречия Конституции Украины и в случае такого противоречия применять нормы Основного Закона как нормы прямого действия. В таком случае суд после принятия решения по делу обращается в Верховный Суд для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд Украины представления о конституционности закона или иного правового акта.

В практическом применении этого положения Сергей Погребной обратил внимание на два примера.

Так, ВП ВС при рассмотрении типового административного дела № 440/14216/23 о ежегодной разовой денежной выплате лицам с инвалидностью вследствие войны в постановлении от 14 мая 2025 года пришла к выводу, что ч. 4 ст. 7 КАС Украины не позволяет применять норму закона, утратившую силу, а также любую иную норму права, кроме положений Конституции Украины как нормы прямого действия.

В постановлении от 19 февраля 2026 года по типичному делу № 240/7215/24 относительно начисления и выплаты государственным служащим надбавки за выслугу лет в 2024 году ВП ВС подчеркнула, что законодатель формирует единую систему законодательства в сфере публичных правоотношений, в которой презюмируется конституционность каждого принятого парламентом закона до момента опровержения этой презумпции решением Конституционного Суда Украины. Большая Палата отметила, что соответствующие положения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» не признаны неконституционными, поэтому оснований для вывода по ч. 4 ст. 7 КАС Украины нет, поскольку уменьшение размера надбавки за выслугу лет не привело к сужению социальных прав и гарантий государственного служащего. Эти выводы ВП ВС свидетельствуют об уважении к сфере конституционной юрисдикции.

Законодательство Украины не предусматривает четвертой инстанции для разрешения споров, подсудных судам общей юрисдикции, и ни Конституционный Суд Украины, ни Европейский суд по правам человека не являются такой четвертой инстанцией. Он пояснил, что установленная Конституционным Судом Украины неконституционность / конституционность закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного судом при рассмотрении дела, если решение суда еще не исполнено, является основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами.

Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», напомнил секретарь ВП ВС, именно к полномочиям Верховного Суда отнесено право обращаться в Конституционный Суд Украины относительно конституционности законов, иных правовых актов, а также относительно официального толкования Конституции Украины. По его словам, с 2017 года по июнь 2026 года Пленум ВС обратился в Конституционный Суд Украины с 27 конституционными представлениями.

Как отмечают в ВС, фактически каждое третье конституционное представление, по которому Конституционный Суд Украины открывает производство, направляется Верховным Судом, а значит в условиях войны Верховный Суд является активным участником процесса утверждения конституционализма, защиты конституционных ценностей, фундаментальных прав и свобод человека в Украине.

Кроме того, Сергей Погребной обратил внимание, что с 24 февраля 2022 года в практике ВП ВС все чаще появляются дела, связанные с защитой основ конституционного строя, привлечением к ответственности за вооруженную агрессию против Украины, совершением захватчиками преступлений против человечности, защитой прав военнослужащих и военных пенсионеров, имущественных прав гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

Среди примеров он назвал постановления:

от 13 сентября 2023 года по делу № 757/64569/16-ц, которым определен порядок получения компенсации за принудительно отчужденное (мобилизованное) имущество в условиях правового режима военного положения;

от 18 января 2024 года по делу № 560/17953/21, которым решен вопрос юрисдикционной принадлежности дел об установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим;

от 28 февраля 2024 года по делу № 415/2182/20, которым решена исключительная правовая проблема относительно признаков субъекта преступления, предусмотренного ст. 437 УК Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»;

от 2 июля 2025 года по делу № 902/122/24, в котором сделан вывод относительно правового режима земель, расположенных в пограничной полосе, которые являются землями обороны, могут находиться исключительно в государственной собственности и не подлежат отчуждению;

от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/23, которым решен вопрос юрисдикционной принадлежности дела об установлении факта нахождения лица на иждивении погибшего военнослужащего с целью получения единовременной денежной помощи.

Суды общей юрисдикции и Конституционный Суд Украины составляют единую систему судебной власти, но выполняют принципиально разные задачи: в своей устоявшейся судебной практике Верховный Суд четко определил границы сферы исключительных полномочий Конституционного Суда Украины и сферы полномочий судов общей юрисдикции, относясь к конституционной юрисдикции с особой осторожностью. По убеждению секретаря ВП ВС, сейчас задачей именно Верховного Суда является обеспечение высокого качества, мотивированности и убедительности судебных решений с целью утверждения конституционного принципа верховенства права в практике национальных судов.

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