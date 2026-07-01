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Лицо, объявленное умершим, появилось: как отменяется судебное решение о смерти

15:05, 1 июля 2026
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Восстановление прав запускает юридический механизм аннулирования записей о смерти и судебных решений.
Лицо, объявленное умершим, появилось: как отменяется судебное решение о смерти
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Появление человека, которого суд признал умершим, запускает правовую процедуру отмены соответствующих решений и устранения последствий его длительного отсутствия. Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило правовой механизм восстановления прав лица после его появления, если ранее оно было объявлено умершим.

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Правовые последствия объявления лица умершим

В Минюсте отмечают, что признание лица умершим по решению суда по своим последствиям практически приравнивается к официально зарегистрированной смерти.

В то же время наследники, получившие имущество, временно ограничены в праве распоряжаться им: в течение пяти лет недвижимость не может быть отчуждена, а нотариус устанавливает запрет на её продажу или другие операции для сохранения имущества.

Отмена решения в случае появления лица

Если лицо, объявленное умершим, появляется или устанавливается его местонахождение, судебное решение подлежит отмене.

После этого лицо может требовать возврата имущества, которое было передано другим лицам безвозмездно, если оно сохранилось в натуре. В то же время это не касается имущества, приобретенного по приобретательной давности, а также денежных средств и ценных бумаг на предъявителя.

Возврат имущества и финансовые компенсации

Если имущество было передано по договору купли-продажи, оно подлежит возврату только в том случае, если доказано, что новый владелец знал о том, что данное лицо находится в живых.

В случае невозможности возврата имущества в натуре предусмотрена компенсация его стоимости. Если имущество уже перешло в собственность государства и было реализовано, возвращаются средства, полученные от его продажи.

Восстановление семейного статуса

Появление лица также влечет за собой аннулирование судебного решения о смерти и соответствующей записи в государственном реестре.

Это может стать основанием для восстановления брачных отношений, но только если ни один из супругов не вступил в новый брак.

После этого органы ГРАГС аннулируют актовую запись о расторжении брака и выданное свидетельство, что фактически восстанавливает прежний семейный статус.

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суд Министерство юстиции Украины

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