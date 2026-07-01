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Минсоцполитики изменило критерии определения предприятий, имеющих важное значение для отрасли: добавлены нормы, касающиеся протезов, ортезов и социальных услуг

11:13, 1 июля 2026
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Уточнены минимальные объемы производства и требования к качеству с учетом контроля жалоб.
Минсоцполитики изменило критерии определения предприятий, имеющих важное значение для отрасли: добавлены нормы, касающиеся протезов, ортезов и социальных услуг
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Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обновило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения.

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В соответствии с Положением о Министерстве, приказ вносит изменения в Критерии, утвержденные приказом Министерства от 10 декабря 2024 года № 575-Н (в редакции приказа от 2 апреля 2025 года № 162-Н). Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 26 июня 2026 года под № 937/46331.

Новая редакция Критериев

Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения

Определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения, осуществляется по следующим критериям:

  1. В соответствии с учредительными документами они относятся к сфере управления Минсоцполитики и/или их учредителем является Минсоцполитики или Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствии с внесенной записью в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  2. За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 300 протезов и/или не менее 25 протезов с внешним источником энергии и обеспечили ими лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказания услуги составляет не более 2 процентов от количества лиц, обеспеченных протезами;
  3. За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 500 ортезов и обеспечили ими лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказание услуги составляет не более 2 процентов от количества изготовленных изделий;
  4. Внесены в Реестр лиц, ответственных за введение в оборот медицинских изделий, активных имплантируемых медицинских изделий, и медицинских изделий для диагностики in vitro в обращение в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 10 февраля 2017 года № 122 (в редакции приказа от 21 декабря 2022 года № 2311), и за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 50 вспомогательных средств для передвижения и/или средств для подъема, включенных в перечень вспомогательных средств реабилитации (приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 года № 321 в редакции постановления от 7 декабря 2023 года № 1306), и обеспечили ими лиц на основании договоров с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, либо изготавливали комплектующие к протезам с внешним источником энергии, причем количество жалоб на качество изделия или оказание услуги составляет не более 2 процентов от количества изготовленных изделий;
  5. За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 5000 единиц ортопедической обуви и обеспечили ею лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказания услуги составляет не более 2 процентов от количества лиц, обеспеченных ортопедической обувью;
  6. Является государственным учреждением, основной задачей которого является прием, регистрация и предварительное рассмотрение обращений, поступающих на правительственную «горячую линию» со всей территории Украины, в соответствии с Положением о Единой системе обработки обращений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 года № 976;
  7. Осуществляют деятельность по обеспечению лиц протезно-ортопедическими изделиями на территориях, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года № 376, на основании договоров с соответствующими территориальными отделениями Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы;
  8. Включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2021 года № 99, и:

за последние 12 календарных месяцев предоставляли на постоянной и безвозмездной основе одну из социальных услуг, определенных Классификатором социальных услуг (приказ Министерства социальной политики Украины от 23 июня 2020 года № 429):

  • Предоставление приюта — обеспечено круглосуточное и одновременное пребывание не менее 10 человек или не менее 3000 человеко-дней;
  • оддерживаемое проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью — обеспечено круглосуточное поддерживаемое проживание не менее 6 человек или не менее 2000 человеко-дней;
  • Физическое сопровождение лиц с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на инвалидных креслах, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями — обеспечено физическое сопровождение не менее чем 200 лицам;

или основным видом экономической деятельности в соответствии с КВЭД ДК 009:2010 является:

  • Деятельность по уходу за больными с обеспечением проживания;
  • Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и инвалидов;
  • Предоставление прочих услуг по уходу с обеспечением проживания.

Основанием для принятия решения об определении предприятия, учреждения, организации как имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения является соответствие одному или нескольким критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев.

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