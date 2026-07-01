Минсоцполитики изменило критерии определения предприятий, имеющих важное значение для отрасли: добавлены нормы, касающиеся протезов, ортезов и социальных услуг

Уточнены минимальные объемы производства и требования к качеству с учетом контроля жалоб.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обновило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения.

В соответствии с Положением о Министерстве, приказ вносит изменения в Критерии, утвержденные приказом Министерства от 10 декабря 2024 года № 575-Н (в редакции приказа от 2 апреля 2025 года № 162-Н). Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 26 июня 2026 года под № 937/46331.

Новая редакция Критериев

Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения

Определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения, осуществляется по следующим критериям:

В соответствии с учредительными документами они относятся к сфере управления Минсоцполитики и/или их учредителем является Минсоцполитики или Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствии с внесенной записью в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 300 протезов и/или не менее 25 протезов с внешним источником энергии и обеспечили ими лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказания услуги составляет не более 2 процентов от количества лиц, обеспеченных протезами; За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 500 ортезов и обеспечили ими лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказание услуги составляет не более 2 процентов от количества изготовленных изделий; Внесены в Реестр лиц, ответственных за введение в оборот медицинских изделий, активных имплантируемых медицинских изделий, и медицинских изделий для диагностики in vitro в обращение в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 10 февраля 2017 года № 122 (в редакции приказа от 21 декабря 2022 года № 2311), и за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 50 вспомогательных средств для передвижения и/или средств для подъема, включенных в перечень вспомогательных средств реабилитации (приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 года № 321 в редакции постановления от 7 декабря 2023 года № 1306), и обеспечили ими лиц на основании договоров с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, либо изготавливали комплектующие к протезам с внешним источником энергии, причем количество жалоб на качество изделия или оказание услуги составляет не более 2 процентов от количества изготовленных изделий; За последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения, изготовили не менее 5000 единиц ортопедической обуви и обеспечили ею лиц на основании договоров, заключенных с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы, и количество жалоб на качество изделия или оказания услуги составляет не более 2 процентов от количества лиц, обеспеченных ортопедической обувью; Является государственным учреждением, основной задачей которого является прием, регистрация и предварительное рассмотрение обращений, поступающих на правительственную «горячую линию» со всей территории Украины, в соответствии с Положением о Единой системе обработки обращений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 года № 976; Осуществляют деятельность по обеспечению лиц протезно-ортопедическими изделиями на территориях, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года № 376, на основании договоров с соответствующими территориальными отделениями Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в рамках соответствующей бюджетной программы; Включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2021 года № 99, и:

за последние 12 календарных месяцев предоставляли на постоянной и безвозмездной основе одну из социальных услуг, определенных Классификатором социальных услуг (приказ Министерства социальной политики Украины от 23 июня 2020 года № 429):

Предоставление приюта — обеспечено круглосуточное и одновременное пребывание не менее 10 человек или не менее 3000 человеко-дней;

оддерживаемое проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью — обеспечено круглосуточное поддерживаемое проживание не менее 6 человек или не менее 2000 человеко-дней;

Физическое сопровождение лиц с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на инвалидных креслах, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями — обеспечено физическое сопровождение не менее чем 200 лицам;

или основным видом экономической деятельности в соответствии с КВЭД ДК 009:2010 является:

Деятельность по уходу за больными с обеспечением проживания;

Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и инвалидов;

Предоставление прочих услуг по уходу с обеспечением проживания.

Основанием для принятия решения об определении предприятия, учреждения, организации как имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере социальной защиты населения является соответствие одному или нескольким критериям, указанным в пункте 1 настоящих Критериев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.