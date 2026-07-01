Мінсоцполітики змінило критерії критичних підприємств: додано норми щодо протезів, ортезів і соцпослуг

Уточнено мінімальні обсяги виробництва та вимоги до якості з контролем скарг.

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Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері соціального захисту населення.

Відповідно до Положення про Міністерство, наказ вносить зміни до Критеріїв, затверджених наказом Міністерства від 10 грудня 2024 року № 575-Н (у редакції наказу від 2 квітня 2025 року № 162-Н). Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2026 року за № 937/46331.

Нова редакція Критеріїв

Критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері соціального захисту населення

Визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері соціального захисту населення, здійснюється за такими критеріями:

Відповідно до установчих документів вони належать до сфери управління Мінсоцполітики та/або їх засновником є Мінсоцполітики або Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до внесеного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; За останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення, виготовили не менше ніж 300 протезів та/або не менше ніж 25 протезів із зовнішнім джерелом енергії і забезпечили ними осіб на підставі договорів, укладених із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю в межах відповідної бюджетної програми, та кількість скарг на якість виробу або надання послуги становить не більше ніж 2 відсотки кількості осіб, забезпечених протезами; За останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення, виготовили не менше ніж 500 ортезів і забезпечили ними осіб на підставі договорів, укладених із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю в межах відповідної бюджетної програми, та кількість скарг на якість виробу або надання послуги становить не більше ніж 2 відсотки кількості виготовлених виробів; Внесені до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2017 року № 122 (у редакції наказу від 21 грудня 2022 року № 2311), та за останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення, виготовили не менше ніж 50 допоміжних засобів для пересування та/або засобів для підйому, які включені до переліку допоміжних засобів реабілітації (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 у редакції постанови від 07 грудня 2023 року № 1306), і забезпечили ними осіб на підставі договорів з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю в межах відповідної бюджетної програми, або виготовляли комплектуючі до протезів із зовнішнім джерелом енергії, та кількість скарг на якість виробу або надання послуги становить не більше ніж 2 відсотки кількості виготовлених виробів; За останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення, виготовили не менше ніж 5000 одиниць ортопедичного взуття і забезпечили ними осіб на підставі договорів, укладених із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю в межах відповідної бюджетної програми, та кількість скарг на якість виробу або надання послуги становить не більше ніж 2 відсотки кількості осіб, забезпечених ортопедичним взуттям; Є державною установою, основним завданням якої є приймання, реєстрація та попередній розгляд звернень, що надходять на урядову «гарячу лінію» з усієї території України, згідно з Положенням про Єдину систему опрацювання звернень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 976; Провадять діяльність із забезпечення осіб протезно-ортопедичними виробами на територіях, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376, на підставі договорів з відповідними територіальними відділеннями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в межах відповідної бюджетної програми; Включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99, і:

за останні 12 календарних місяців надавали на постійній і безоплатній основі одну із соціальних послуг, визначених Класифікатором соціальних послуг (наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429):

Надання притулку — забезпечено цілодобове та одночасне перебування не менше ніж 10 осіб або не менше 3000 людино-днів;

Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю — забезпечено цілодобове підтримане проживання не менше ніж 6 осіб або не менше 2000 людино-днів;

Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями — забезпечено фізичний супровід не менше ніж 200 особам;

або основним видом економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 є:

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації такою, що має важливе значення для галузі національної економіки у сфері соціального захисту населення, є відповідність одному або більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв.

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