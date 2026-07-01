Штраф зі знижкою 50% у Резерв+: чи варто одразу його сплачувати

За словами адвоката, повідомлення про «штраф зі знижкою 50%» у Резерв+ слід розглядати як початковий етап можливого адміністративного провадження.

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Повідомлення в застосунку «Резерв+» про нібито порушення правил військового обліку та пропозицію сплатити штраф зі знижкою 50% не завжди означає, що особу вже притягнуто до відповідальності або що штраф є обов’язковим до сплати. Як пояснює адвокат, у низці випадків такі сповіщення формуються як інформаційні повідомлення або пропозиція врегулювати ситуацію шляхом сплати штрафу. Водночас це не тотожне винесенню постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Автоматичне реагування на таке повідомлення та добровільна сплата коштів може бути розцінена як фактичне визнання порушення. У такому випадку військовозобов’язаний погоджується з процедурою, яку ініціює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про суму, яка у повідомленнях може становити близько 8 500 гривень із можливістю сплати зі «знижкою».

Варто враховувати, що саме повідомлення в «Резерв+» не є остаточним юридичним рішенням і не підтверджує наявність встановленого факту правопорушення. У частині випадків, за її словами, може бути відсутній склад порушення або сплив строків притягнення до відповідальності.

І навіть у разі сплати штрафу це не гарантує автоматичного зникнення відміток у реєстрах або повного «закриття» всіх пов’язаних процедурних питань.