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Штраф зі знижкою 50% у Резерв+: чи варто одразу його сплачувати

14:11, 1 липня 2026
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За словами адвоката, повідомлення про «штраф зі знижкою 50%» у Резерв+ слід розглядати як початковий етап можливого адміністративного провадження.
Штраф зі знижкою 50% у Резерв+: чи варто одразу його сплачувати
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Повідомлення в застосунку «Резерв+» про нібито порушення правил військового обліку та пропозицію сплатити штраф зі знижкою 50% не завжди означає, що особу вже притягнуто до відповідальності або що штраф є обов’язковим до сплати. Як пояснює адвокат, у низці випадків такі сповіщення формуються як інформаційні повідомлення або пропозиція врегулювати ситуацію шляхом сплати штрафу. Водночас це не тотожне винесенню постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

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Автоматичне реагування на таке повідомлення та добровільна сплата коштів може бути розцінена як фактичне визнання порушення. У такому випадку військовозобов’язаний погоджується з процедурою, яку ініціює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про суму, яка у повідомленнях може становити близько 8 500 гривень із можливістю сплати зі «знижкою».

Варто враховувати, що саме повідомлення в «Резерв+» не є остаточним юридичним рішенням і не підтверджує наявність встановленого факту правопорушення. У частині випадків, за її словами, може бути відсутній склад порушення або сплив строків притягнення до відповідальності.

І навіть у разі сплати штрафу це не гарантує автоматичного зникнення відміток у реєстрах або повного «закриття» всіх пов’язаних процедурних питань.

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