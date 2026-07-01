СБУ уразила військовий аеродром «Саки» з винищувачами Су-30 та Су-30СМ в Криму

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

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Служба безпеки України в межах 40-денної кампанії впливу на Росію, про яку раніше повідомляв Президент України Володимир Зеленський, уразила ангари з винищувачами в Криму.

Як повідомили в СБУ, підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередніми даними СБУ, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, виникла пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

У СБУ зазначають, що орієнтовна вартість одного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США залежно від модифікації та комплектації.

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