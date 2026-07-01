СБУ поразила военный аэродром «Саки» с истребителями Су-30 и Су-30СМ в Крыму

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины в рамках 40-дневной кампании воздействия на Россию, о которой ранее сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, поразила ангары с истребителями в Крыму.

Как сообщили в СБУ, подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительным данным СБУ, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, возник пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

В СБУ отмечают, что ориентировочная стоимость одного такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США в зависимости от модификации и комплектации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.