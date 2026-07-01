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СБУ поразила военный аэродром «Саки» с истребителями Су-30 и Су-30СМ в Крыму

10:48, 1 июля 2026
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По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
СБУ поразила военный аэродром «Саки» с истребителями Су-30 и Су-30СМ в Крыму
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Служба безопасности Украины в рамках 40-дневной кампании воздействия на Россию, о которой ранее сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, поразила ангары с истребителями в Крыму.

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Как сообщили в СБУ, подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительным данным СБУ, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, возник пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

В СБУ отмечают, что ориентировочная стоимость одного такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США в зависимости от модификации и комплектации.

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СБУ

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