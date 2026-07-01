Почтальон Укрпочты обжаловал мобилизацию несмотря на бронирование: почему суд отказал в отмене призыва

Тернопольский окружной административный суд отказал в отмене мобилизации работника АО «Укрпочта», сославшись на аннулирование его бронирования и отсутствие нарушений в действиях ТЦК и военно-врачебной комиссии.

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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску работника АО «Укрпочта» к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и военно-врачебной комиссии о признании противоправными действий относительно его мобилизации, отмене постановления военно-врачебной комиссии и приказа о призыве на военную службу во время мобилизации.

Истец утверждал, что на момент призыва имел действующее бронирование как работник критически важного предприятия, а потому не подлежал мобилизации. Суд исследовал обстоятельства оформления бронирования, прохождения военно-врачебной комиссии, издания приказа о мобилизации и дал правовую оценку доводам сторон.

Обстоятельства дела

Истец отмечал, что с 24 января 2025 года работает почтальоном отделения почтовой связи АО «Укрпочта» и в связи с исполнением трудовых обязанностей был забронирован от призыва на военную службу во время мобилизации. В подтверждение этого он представил справку о трудоустройстве, а также электронный военно-учетный документ и сведения из приложения «Резерв+», которые, по его мнению, подтверждали наличие отсрочки (бронирования) до 9 января 2026 года.

По утверждению призванного, он прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключительно для выяснения причин внесения в реестр информации о возможном нарушении правил воинского учета и для дачи объяснений в случае составления протокола об административном правонарушении.

Однако вместо оформления материалов об административном правонарушении работники ТЦК и СП сообщили ему о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии в связи с мобилизацией. Истец настаивал, что из-за действующего бронирования не подлежит призыву, предоставил соответствующие подтверждающие документы и возражал против прохождения военно-врачебной комиссии без возможности собрать медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья.

Несмотря на это, 6 января 2026 года военно-врачебная комиссия провела медицинский осмотр, по результатам которого признала его годным к военной службе и оформила соответствующее постановление справкой военно-врачебной комиссии. В тот же день начальник территориального центру комплектования и социальной поддержки издал приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации, а уже 7 января 2026 года он был направлен в воинскую часть для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

В связи с этим истец обратился в суд, просил признать процедуру мобилизации незаконной, отменить постановление военно-врачебной комиссии и приказ о его призыве, ссылаясь на нарушение положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки возражал против иска. Ответчик отметил, что 6 января 2026 года истец прибыл в ТЦК и СП как лицо, нарушившее правила воинского учета и находившееся в базе розыска за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После прохождения медицинского осмотра военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе. По мнению ответчика, на момент призыва истец не имел действующей отсрочки и не был забронирован за предприятием, учреждением или организацией, а потому подлежал мобилизации.

В ходе рассмотрения дела суд дважды истребовал у АО «Укрпочта» документы относительно оформления бронирования работника, обращений предприятия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также документы относительно предоставления, отмены или отказа в бронировании.

Во исполнение определения суда территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил выписку из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Обериг», согласно которой по состоянию на 6 января 2026 года бронирование истца было аннулировано по заявлению руководителя организации.

Кроме того, из содержания письма АО «Укрпочта» от 2 июня 2026 года суд установил, что во время процедуры повторного бронирования после получения предприятием нового статуса критичности было выяснено, что работник находится в розыске, что, по информации предприятия, сделало невозможным оформление нового бронирования.

Позиция и выводы суда

Предоставляя правовую оценку спорным правоотношениям, суд прежде всего исходил из положений Конституции Украины, Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также других нормативно-правовых актов, регулирующих порядок проведения мобилизации.

Суд отметил, что Конституция Украины возлагает на граждан обязанность защищать Отечество, а органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах полномочий, определенных законом. После введения военного положения и объявления всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют призыв граждан в соответствии с требованиями законодательства, а военнообязанные обязаны выполнять правила воинского учета, проходить медицинский осмотр и являться по вызову уполномоченных органов.

Оценивая доводы сторон относительно бронирования, суд исследовал предоставленные сторонами доказательства и установил, что выписка из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Обериг» содержит информацию об аннулировании бронирования истца по состоянию на 6 января 2026 года по заявлению руководителя предприятия.

Кроме того, суд учел письмо АО «Укрпочта», согласно которому во время повторного оформления бронирования после получения предприятием нового статуса критически важного было установлено, что работник находился в розыске, в связи с чем предприятие не имело возможности оформить новое бронирование.

Особое внимание суд уделил требованиям об отмене постановления военно-врачебной комиссии.

Суд отметил, что в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе именно военно-врачебные комиссии уполномочены определять годность граждан к военной службе по состоянию здоровья. К компетенции административного суда не относится оценка правильности установленного диагноза или медицинских заключений врачей.

Из материалов дела суд установил, что военно-врачебная комиссия провела медицинский осмотр истца, оформила карту обследования и справку военно-врачебной комиссии, а по результатам медицинского осмотра признала его годным к военной службе на основании статьи 64-в графы II Расписания болезней.

Истец обосновывал свои требования тем, что во время прохождения военно-врачебной комиссии не были учтены имеющиеся заболевания, не проведены все необходимые обследования и не отобраны необходимые анализы.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств, которые бы свидетельствовали об очевидной необъективности или недостоверности выводов врачей либо о нарушении процедуры проведения медицинского осмотра.

Суд также обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 13 июня 2018 года по делу №806/526/16, согласно которой административный суд не должен оценивать профессиональные действия врачей-членов военно-врачебной комиссии во время установления диагноза или определения годности лица к военной службе, поскольку такие вопросы требуют специальных медицинских знаний.

По убеждению суда, судебный контроль за решениями военно-врачебных комиссий ограничивается проверкой соблюдения процедуры их принятия, тогда как споры относительно правильности установленного диагноза или определения степени годности должны решаться путем обращения в вышестоящую военно-врачебную комиссию.

Суд установил, что истец не предоставил доказательств обращения в вышестоящую военно-врачебную комиссию с жалобой на постановление районной ВВК, хотя именно такая процедура предусмотрена Положением №402. Также отсутствуют доказательства того, что во время проведения медицинского осмотра были допущены существенные нарушения процедуры.

Исследовав карту медицинского осмотра, суд установил, что истец был осмотрен врачами соответствующих специальностей, в частности психиатром, неврологом, офтальмологом, отоларингологом, дерматовенерологом, терапевтом и хирургом, после чего военно-врачебная комиссия приняла постановление о его годности к военной службе.

Продолжая оценку заявленных требований, суд обратил внимание, что законодательство четко определяет порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации и полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки по проведению соответствующих мероприятий.

Суд отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки уполномочены организовывать и осуществлять призыв граждан на военную службу во время мобилизации, а также проводить мероприятия по уточнению военно-учетных данных и направлению военнообязанных на медицинский осмотр в случаях, предусмотренных законодательством.

Во время рассмотрения дела суд установил, что на момент издания приказа о призыве в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержались сведения об аннулировании бронирования истца. Кроме того, письмо АО «Укрпочта» подтверждало, что повторное бронирование не было оформлено из-за нахождения работника в розыске.

При таких обстоятельствах дела № 500/483/26 суд не нашел подтверждения доводам истца о наличии действующего бронирования по состоянию на дату мобилизации.

Оценивая законность приказа о призыве, суд исходил из того, что он был принят после проведения медицинского осмотра, по результатам которого военно-врачебная комиссия признала истца годным к военной службе, а также при отсутствии подтвержденных законом оснований для отсрочки от призыва.

Суд также отметил, что доводы истца о незаконности мобилизации основывались преимущественно на его убеждении относительно действительности бронирования, однако такие доводы не подтверждаются надлежащими и допустимыми доказательствами, исследованными во время судебного рассмотрения.

Помимо этого, суд обратил внимание, что вопросы прохождения военной службы после призыва урегулированы специальным законодательством. Зачисление военнослужащих в списки личного состава воинской части осуществляется приказом командира воинской части, а прохождение службы и возможное увольнение с нее регулируются Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Суд подчеркнул, что после призыва гражданин приобретает статус военнослужащего, а вопросы прохождения и прекращения военной службы решаются в порядке, установленном специальным законодательством. Само по себе обжалование приказа о мобилизации не меняет правового статуса лица и не является самостоятельным основанием для увольнения с военной службы.

Проанализировав все представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что истец не доказал противоправности действий территориального центра комплектования и социальной поддержки, не подтвердил наличия действующего бронирования на момент призыва, а также не предоставил надлежащих доказательств нарушения процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

В связи с этим суд не установил оснований для признания противоправной процедуры мобилизации, отмены постановления военно-врачебной комиссии или приказа о призыве на военную службу во время мобилизации.

По результатам рассмотрения дела Тернопольский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска в полном объеме.

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