«Быстрая прибыль» и звонки консультантов: как устроены инвестиционные аферы

Мошенники часто используют психологическое давление, выдуманные истории успеха и обещания быстрой прибыли, чтобы выманить деньги.

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В Минюсте предупредили граждан о распространенных схемах инвестиционного мошенничества и объяснили, какими методами злоумышленники склоняют людей к потере средств.

В ведомстве отмечают, что рассказы об «успешных инвесторах», обещания быстрой прибыли и настойчивые звонки от так называемых финансовых консультантов могут быть частью мошеннической схемы.

По информации Минюста, большинство случаев инвестиционного мошенничества начинается не с перевода денег, а с психологического воздействия. Злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии — манипулятивные приемы, которые побуждают человека добровольно передать свои средства или раскрыть конфиденциальную информацию.

Чтобы убедить потенциальную жертву инвестировать деньги в сомнительные проекты, мошенники могут демонстрировать выдуманные истории успеха инвесторов, использовать поддельные или купленные отзывы, создавать ощущение срочности и убеждать, что вкладывать средства нужно немедленно.

Также они постепенно склоняют людей инвестировать все более крупные суммы, уверяют в отсутствии рисков, преуменьшают значение любых сомнений, неоднократно звонят, оказывают психологическое давление, апеллируют к страху упустить «уникальную возможность» и незаконно используют авторитет известных людей или государственных учреждений.

В Министерстве юстиции отмечают, что если человека заставляют принять финансовое решение немедленно, не оставляют времени на проверку информации или настаивают на конфиденциальности разговора, это является серьезным признаком возможной мошеннической схемы.

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