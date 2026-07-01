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«Швидкий прибуток» і дзвінки консультантів: як працюють інвестиційні афери

20:28, 1 липня 2026
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Шахраї часто використовують психологічний тиск, фейкові історії успіху та обіцянки швидкого прибутку, щоб виманити гроші.
«Швидкий прибуток» і дзвінки консультантів: як працюють інвестиційні афери
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У Мін’юст попередили громадян про поширені схеми інвестиційного шахрайства та пояснили, якими методами зловмисники схиляють людей до втрати коштів.

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У відомстві зазначають, що розповіді про «успішних інвесторів», обіцянки швидкого прибутку та наполегливі дзвінки від так званих фінансових консультантів можуть бути частиною шахрайської схеми.

За інформацією Мін'юсту, більшість інвестиційних шахрайств починається не з переказу грошей, а з психологічного впливу. Зловмисники активно застосовують методи соціальної інженерії — маніпулятивні прийоми, які спонукають людину добровільно передати свої кошти або розкрити конфіденційну інформацію.

Для того щоб переконати потенційну жертву інвестувати гроші у сумнівні проєкти, шахраї можуть демонструвати вигадані історії успіху інвесторів, використовувати підроблені або куплені відгуки, створювати відчуття терміновості та переконувати, що вкладати кошти потрібно негайно.

Також вони поступово схиляють людей інвестувати дедалі більші суми, запевняють у відсутності ризиків, знецінюють будь-які сумніви, неодноразово телефонують, чинять психологічний тиск, апелюють до страху втратити «унікальну можливість» та незаконно використовують авторитет відомих людей або державних установ.

У Міністерстві юстиції наголошують, що якщо людину змушують ухвалити фінансове рішення негайно, не залишають часу для перевірки інформації або наполягають на конфіденційності розмови, це є серйозною ознакою можливої шахрайської схеми.

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шахрай гроші Міністерство юстиції України

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