Штраф со скидкой 50% в Резерв+: стоит ли сразу его оплачивать

По словам адвоката, сообщение о «штрафе со скидкой 50%» в Резерв+ следует рассматривать как начальный этап возможного административного производства.

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Сообщение в приложении «Резерв+» о якобы нарушении правил воинского учета и предложении оплатить штраф со скидкой 50% не всегда означает, что человека уже привлекли к ответственности или что штраф является обязательным к уплате. Как поясняет адвокат, в ряде случаев такие уведомления формируются как информационные сообщения либо предложение урегулировать ситуацию путем уплаты штрафа. При этом это не равнозначно вынесению постановления о привлечении к административной ответственности.

Автоматическая реакция на такое сообщение и добровольная уплата средств может быть расценена как фактическое признание нарушения. В таком случае военнообязанный соглашается с процедурой, которую инициирует территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о сумме, которая в уведомлениях может составлять около 8 500 гривен с возможностью оплаты со «скидкой».

Следует учитывать, что само сообщение в «Резерв+» не является окончательным юридическим решением и не подтверждает наличие установленного факта правонарушения. В ряде случаев, по ее словам, может отсутствовать состав нарушения или истечь срок привлечения к ответственности.

И даже в случае уплаты штрафа это не гарантирует автоматического исчезновения отметок в реестрах или полного «закрытия» всех связанных процедурных вопросов.