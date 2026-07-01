  1. В Украине

Штраф со скидкой 50% в Резерв+: стоит ли сразу его оплачивать

14:11, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам адвоката, сообщение о «штрафе со скидкой 50%» в Резерв+ следует рассматривать как начальный этап возможного административного производства.
Штраф со скидкой 50% в Резерв+: стоит ли сразу его оплачивать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщение в приложении «Резерв+» о якобы нарушении правил воинского учета и предложении оплатить штраф со скидкой 50% не всегда означает, что человека уже привлекли к ответственности или что штраф является обязательным к уплате. Как поясняет адвокат, в ряде случаев такие уведомления формируются как информационные сообщения либо предложение урегулировать ситуацию путем уплаты штрафа. При этом это не равнозначно вынесению постановления о привлечении к административной ответственности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Автоматическая реакция на такое сообщение и добровольная уплата средств может быть расценена как фактическое признание нарушения. В таком случае военнообязанный соглашается с процедурой, которую инициирует территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о сумме, которая в уведомлениях может составлять около 8 500 гривен с возможностью оплаты со «скидкой».

Следует учитывать, что само сообщение в «Резерв+» не является окончательным юридическим решением и не подтверждает наличие установленного факта правонарушения. В ряде случаев, по ее словам, может отсутствовать состав нарушения или истечь срок привлечения к ответственности.

И даже в случае уплаты штрафа это не гарантирует автоматического исчезновения отметок в реестрах или полного «закрытия» всех связанных процедурных вопросов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

штраф / штрафы ТЦК мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Вознюку с Борисполя, который освобождал нарушителей ПДД от административной ответственности, объявили выговор

К судье Бориспольского горрайонного суда Сергея Вознюка за системные нарушения при рассмотрении дел об административных правонарушениях применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

ФЛП и налоговая скидка: когда предприниматель может вернуть часть уплаченного НДФЛ

Не каждый предприниматель знает, что статус ФЛП не исключает возможности получить налоговую скидку. В каких случаях это возможно, какие доходы учитываются и какие документы необходимо предоставить.

Практика Верховного Суда и ЕСПЧ: при каких условиях прекращение социальных выплат признается незаконным

Задержка, приостановление или прекращение социальных выплат не означает, что лицо автоматически теряет право на соответствующее обеспечение.

Игнорирование повесток ТЦК не означает автоматическое увольнение работника: что нужно знать работодателям

Игнорирование работником повесток ТЦК не является самостоятельным основанием для увольнения: в каких случаях работодатель может прекратить трудовые отношения и какие обязанности имеет работодатель в сфере военного учета работников.

ВПЛ будут проверять через реестры: Кабмин расширил основания для отказа в жилищных ваучерах

ВПЛ, которые потеряли жилье после 2022 года или воспользовались ипотечными программами, не смогут получить жилищный ваучер — правительство усилило проверки.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]