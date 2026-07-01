Особа, яку оголосили померлою, з’явилася: як скасовується рішення суду про смерть

Відновлення прав запускає юридичний механізм анулювання записів про смерть і судових рішень.

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Поява людини, яку суд визнав померлою, запускає правову процедуру скасування відповідних рішень і усунення наслідків її тривалої відсутності. Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило правовий механізм відновлення прав особи після її появи, якщо раніше вона була оголошена померлою.

Правові наслідки оголошення особи померлою

У Мін’юсті зазначають, що визнання особи померлою за рішенням суду за своїми наслідками майже прирівнюється до офіційно зареєстрованої смерті.

Водночас спадкоємці, які отримали майно, тимчасово обмежуються у його розпорядженні: протягом п’яти років нерухомість не може бути відчужена, а нотаріус встановлює заборону на її продаж чи інші операції для збереження майна.

Скасування рішення у разі появи особи

Якщо особа, яку оголосили померлою, з’являється або встановлюється її місцезнаходження, судове рішення підлягає скасуванню.

Після цього особа може вимагати повернення майна, яке було передане іншим людям безоплатно, якщо воно збереглося в натурі. Водночас це не стосується майна, набутого за набувальною давністю, а також грошових коштів і цінних паперів на пред’явника.

Повернення майна та фінансові компенсації

Якщо майно було передано за оплатним договором, воно підлягає поверненню лише у випадку, коли доведено, що новий власник знав про те, що особа є живою.

У разі неможливості повернення майна в натурі передбачається компенсація його вартості. Якщо майно вже перейшло у власність держави та було реалізоване, повертаються кошти, отримані від його продажу.

Відновлення сімейного статусу

Поява особи також тягне за собою анулювання судового рішення про смерть та відповідного запису в державному реєстрі.

Це може стати підставою для відновлення шлюбних відносин, але лише якщо жоден із подружжя не уклав новий шлюб.

Після цього органи ДРАЦС анулюють актовий запис про розірвання шлюбу та видане свідоцтво, що фактично відновлює попередній сімейний статус.

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