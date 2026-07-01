  1. В Україні

Особа, яку оголосили померлою, з’явилася: як скасовується рішення суду про смерть

15:05, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відновлення прав запускає юридичний механізм анулювання записів про смерть і судових рішень.
Особа, яку оголосили померлою, з’явилася: як скасовується рішення суду про смерть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поява людини, яку суд визнав померлою, запускає правову процедуру скасування відповідних рішень і усунення наслідків її тривалої відсутності. Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило правовий механізм відновлення прав особи після її появи, якщо раніше вона була оголошена померлою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правові наслідки оголошення особи померлою

У Мін’юсті зазначають, що визнання особи померлою за рішенням суду за своїми наслідками майже прирівнюється до офіційно зареєстрованої смерті.

Водночас спадкоємці, які отримали майно, тимчасово обмежуються у його розпорядженні: протягом п’яти років нерухомість не може бути відчужена, а нотаріус встановлює заборону на її продаж чи інші операції для збереження майна.

Скасування рішення у разі появи особи

Якщо особа, яку оголосили померлою, з’являється або встановлюється її місцезнаходження, судове рішення підлягає скасуванню.

Після цього особа може вимагати повернення майна, яке було передане іншим людям безоплатно, якщо воно збереглося в натурі. Водночас це не стосується майна, набутого за набувальною давністю, а також грошових коштів і цінних паперів на пред’явника.

Повернення майна та фінансові компенсації

Якщо майно було передано за оплатним договором, воно підлягає поверненню лише у випадку, коли доведено, що новий власник знав про те, що особа є живою.

У разі неможливості повернення майна в натурі передбачається компенсація його вартості. Якщо майно вже перейшло у власність держави та було реалізоване, повертаються кошти, отримані від його продажу.

Відновлення сімейного статусу

Поява особи також тягне за собою анулювання судового рішення про смерть та відповідного запису в державному реєстрі.

Це може стати підставою для відновлення шлюбних відносин, але лише якщо жоден із подружжя не уклав новий шлюб.

Після цього органи ДРАЦС анулюють актовий запис про розірвання шлюбу та видане свідоцтво, що фактично відновлює попередній сімейний статус.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою

Підприємства, які втратили активи через війну або релокувалися з окупації, можуть отримати переваги при отриманні державної допомоги.

Судді Сергію Вознюку з Борисполя, який звільняв порушників ПДР від адмінвідповідальності, оголосили догану

До судді Бориспільського міськрайонного суду Сергія Вознюка за системні порушення при розгляді справ про адміністративні правопорушення застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

ФОП і податкова знижка: коли підприємець може повернути частину сплаченого ПДФО

Не кожен підприємець знає, що статус ФОП не виключає можливості отримати податкову знижку. У яких випадках це можливо, які доходи враховуються та які документи необхідно надати.

Практика Верховного Суду та ЄСПЛ: за яких умов припинення соціальних виплат визнається незаконним

Затримка, призупинення або припинення соціальних виплат не означає, що особа автоматично втрачає право на відповідне забезпечення.

Ігнорування повісток ТЦК не означає автоматичного звільнення працівника: що потрібно знати роботодавцям

Ігнорування працівником повісток ТЦК не є самостійною підставою для звільнення: у яких випадках роботодавець можеприпинити трудові відносини, та які обов’язки маєроботодавець у сфері військового обліку працівників.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]