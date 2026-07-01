Судді Сергію Вознюку з Борисполя, який звільняв порушників ПДР від адмінвідповідальності, оголосили догану

До судді Бориспільського міськрайонного суду Сергія Вознюка за системні порушення при розгляді справ про адміністративні правопорушення застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула об’єднану дисциплінарну справу щодо судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Сергія Вознюка, відкриту за скаргами Романа Маселка, Катерини Будко та Тетяни Чижик. За результатами розгляду суддю Сергія Вознюка притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні справи були відкриті у період з червня 2025 року по січень 2026 року, а 5 травня 2026 року Вища рада правосуддя об’єднала їх в одне провадження та передала на розгляд Другій дисциплінарній палаті. Підготовку справи до розгляду здійснював дисциплінарний інспектор, який представив детальний висновок за результатами аналізу матеріалів.

Скарги стосувалися практики судді Сергія Вознюка у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Зокрема, дисциплінарний інспектор виявив систематичне застосування суддею Сергієм Вознюком положень статті 22 КУпАП — звільнення порушників від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення без належної мотивації. За результатами детального вивчення у 28 судових рішеннях констатовано ухвалення невмотивованих постанов. У низці випадків суддя Сергій Вознюк не надав оцінки повторності вчинення правопорушення (частина 2 статті 130 КУпАП), попри наявність у матеріалах справи відповідних довідок про попереднє притягнення особи до відповідальності. Також не було враховано обставин, які свідчать про стійку суспільно небезпечну поведінку порушника.

Окремо палата розглянула практику накладення покарання у вигляді лише штрафу без позбавлення права керування транспортними засобами, навіть у випадках, коли рівень алкоголю в крові значно перевищував критичні показники. Зокрема, в одній зі справ показник становив понад 6 проміле, що за загальноприйнятими медичними нормами свідчить про критичний стан та загрозу безпеці дорожнього руху. Попри це, суддя Сергій Вознюк обмежився штрафом без застосування більш суворого стягнення.

Скаржники також звертали увагу на незаконне застосування суддею Сергієм Вознюком додаткового заходу — зобов’язання порушників перераховувати кошти на потреби Збройних Сил України, який не передбачений чинним законодавством. У деяких випадках захисники, знаючи про таку практику, здійснювали добровільні внески ще до судового засідання, і суддя Сергій Вознюк враховував їх як пом’якшувальну обставину. Крім того, у низці справ суддя Сергій Вознюк враховував результати незалежних експертиз, проведених з порушенням встановленого порядку (стаття 266 КУпАП).

У своїх поясненнях суддя Сергій Вознюк наголошував на дискреційних повноваженнях суду при вирішенні питання про малозначність, необхідності врахування особи порушника, сімейних обставин, стану здоров’я та мети адміністративної відповідальності — виправлення та запобігання новим правопорушенням. Він висловив переконання щодо неконституційності окремих положень статті 33 КУпАП, які обмежують можливість врахування пом’якшувальних обставин, і зазначив про відповідні звернення до Конституційного Суду України.

Після обговорення Друга дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області Сергія Вознюка до дисциплінарної відповідальності та застосувати догану з позбавленням права на отримання доплати до посадового окладу судді протягом одного місяця.

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