Судье Сергею Вознюку с Борисполя, который освобождал нарушителей ПДД от административной ответственности, объявили выговор

К судье Бориспольского горрайонного суда Сергея Вознюка за системные нарушения при рассмотрении дел об административных правонарушениях применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела объединенное дисциплинарное дело в отношении судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Сергея Вознюка, открытое по жалобам Романа Маселко, Екатерины Будко и Татьяны Чижик. По результатам рассмотрения судья Сергей Вознюк привлечен к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарные дела были открыты в период с июня 2025 года по январь 2026 года, а 5 мая 2026 года Высший совет правосудия объединил их в одно производство и передал на рассмотрение Второй дисциплинарной палате. Подготовку дела к рассмотрению осуществлял дисциплинарный инспектор, который представил подробный вывод по результатам анализа материалов.

Жалобы касались практики судьи Сергея Вознюка по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). В частности, дисциплинарный инспектор выявил систематическое применение судьей Сергеем Вознюком положений статьи 22 КУоАП — освобождение нарушителей от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения без надлежащей мотивации. По результатам детального изучения в 28 судебных решениях констатировано вынесение немотивированных постановлений. В ряде случаев судья Сергей Вознюк не дал оценки повторности совершения правонарушения (часть 2 статьи 130 КУоАП), несмотря на наличие в материалах дела соответствующих справок о предыдущем привлечении лица к ответственности. Также не были учтены обстоятельства, свидетельствующие об устойчивом общественно опасном поведении нарушителя.

Отдельно палата рассмотрела практику назначения наказания в виде только штрафа без лишения права управления транспортными средствами, даже в случаях, когда уровень алкоголя в крови значительно превышал критические показатели. В частности, в одном из дел показатель составлял более 6 промилле, что по общепринятым медицинским нормам свидетельствует о критическом состоянии и угрозе безопасности дорожного движения. Несмотря на это, судья Сергей Вознюк ограничился штрафом без применения более строгого взыскания.

Заявители также обращали внимание на незаконное применение судьей Сергеем Вознюком дополнительной меры — обязательства нарушителей перечислять средства на нужды Вооруженных сил Украины, которая не предусмотрена действующим законодательством. В некоторых случаях защитники, зная о такой практике, осуществляли добровольные взносы еще до судебного заседания, и судья Сергей Вознюк учитывал их как смягчающее обстоятельство. Кроме того, в ряде дел судья Сергей Вознюк учитывал результаты независимых экспертиз, проведенных с нарушением установленного порядка (статья 266 КУоАП).

В своих объяснениях судья Сергей Вознюк подчеркивал дискреционные полномочия суда при решении вопроса о малозначительности, необходимость учета личности нарушителя, семейных обстоятельств, состояния здоровья и цели административной ответственности — исправления и предотвращения новых правонарушений. Он выражал убеждение в неконституционности отдельных положений статьи 33 КУоАП, ограничивающих возможность учета смягчающих обстоятельств, и указывал на соответствующие обращения в Конституционный суд Украины.

После обсуждения Вторая дисциплинарная палата ВРП решила привлечь судью Бориспольского горрайонного суда Киевской области Сергея Вознюка к дисциплинарной ответственности и применить выговор с лишением права на получение доплаты к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.