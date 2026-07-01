Отец-одиночка может уехать за границу и без детей: что для этого нужно

По словам юристов, самостоятельное воспитание детей дает право на отсрочку от мобилизации и выезда за границу.

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Отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, может выехать за границу без их присутствия. Для этого необходимо иметь надлежащим образом оформленные документы.

Как отмечают адвокаты, в соответствии с подпунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №57, отец, самостоятельно воспитывающий детей, имеет право пересечь государственную границу без их присутствия.

Для выезда необходимо иметь при себе:

заграничный паспорт;

документы, подтверждающие наличие детей;

электронный военно-учетный документ (е-ВУД), в котором указано наличие действующей отсрочки;

надлежащим образом оформленную отсрочку от мобилизации.