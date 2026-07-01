Отец-одиночка может уехать за границу и без детей: что для этого нужно
Отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, может выехать за границу без их присутствия. Для этого необходимо иметь надлежащим образом оформленные документы.
Как отмечают адвокаты, в соответствии с подпунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №57, отец, самостоятельно воспитывающий детей, имеет право пересечь государственную границу без их присутствия.
Для выезда необходимо иметь при себе:
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заграничный паспорт;
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документы, подтверждающие наличие детей;
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электронный военно-учетный документ (е-ВУД), в котором указано наличие действующей отсрочки;
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надлежащим образом оформленную отсрочку от мобилизации.
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