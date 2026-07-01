Батько-одинак може виїхати за кордон і без дітей: що для цього потрібно

За словами юристів, самостійне виховання дітей дає право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон.

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Батько, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, може виїхати за кордон без їхньої присутності. Для цього необхідно мати належним чином оформлені документи.

Як зазначають адвокати, що відповідно до підпункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57, батько, який самостійно виховує дітей, має право перетнути державний кордон без їхньої присутності.

Для виїзду необхідно мати при собі:

закордонний паспорт,

документи, підтверджуючі наявність дітей,

електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), у якому зазначено чинну відстрочку,

належним чином оформлену відстрочку від мобілізації.