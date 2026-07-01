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Батько-одинак може виїхати за кордон і без дітей: що для цього потрібно

19:34, 1 липня 2026
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За словами юристів, самостійне виховання дітей дає право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон.
Батько-одинак може виїхати за кордон і без дітей: що для цього потрібно
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 Батько, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, може виїхати за кордон без їхньої присутності. Для цього необхідно мати належним чином оформлені документи. 

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Як зазначають адвокати, що відповідно до підпункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57, батько, який самостійно виховує дітей, має право перетнути державний кордон без їхньої присутності.

Для виїзду необхідно мати при собі:

  • закордонний паспорт,
  • документи, підтверджуючі наявність дітей,
  • електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), у якому зазначено чинну відстрочку,
  • належним чином оформлену відстрочку від мобілізації.

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