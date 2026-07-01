Батько-одинак може виїхати за кордон і без дітей: що для цього потрібно
19:34, 1 липня 2026
За словами юристів, самостійне виховання дітей дає право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон.
Батько, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, може виїхати за кордон без їхньої присутності. Для цього необхідно мати належним чином оформлені документи.
Як зазначають адвокати, що відповідно до підпункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57, батько, який самостійно виховує дітей, має право перетнути державний кордон без їхньої присутності.
Для виїзду необхідно мати при собі:
- закордонний паспорт,
- документи, підтверджуючі наявність дітей,
- електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), у якому зазначено чинну відстрочку,
- належним чином оформлену відстрочку від мобілізації.
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