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У Києві просять включити кондиціонери у громадському транспорті

22:54, 1 липня 2026
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У літній період пасажири часто потерпають від спеки в салонах через вимкнені або несправні кондиціонери.
У Києві просять включити кондиціонери у громадському транспорті
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На сайті електронних петицій Києва зареєстровано звернення 14328, у якому пропонується запровадити обов’язкове увімкнення кондиціонерів у громадському транспорті столиці та створити окрему категорію оперативного реагування в системі «1551».

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Автор петиції зазначає, що значна частина рухомого складу КП «Київпастранс» обладнана системами кондиціонування, однак у літній період пасажири часто потерпають від спеки в салонах через вимкнені або несправні кондиціонери.

«Наявний механізм розгляду скарг через Контактний центр «1551» займає тижні і обмежується формальними відповідями, що унеможливлює розв'язання проблеми в реальному часі», - зазначає автор.

Пропозиції авторів петиції:

  • запровадити обов’язкове увімкнення кондиціонерів у салоні транспорту при температурі повітря вище +22°C;
  • створити в системі «1551» окрему категорію звернень щодо непрацюючих кондиціонерів у громадському транспорті;
  • встановити оперативний порядок реагування на такі скарги протягом 1–2 годин із автоматичним направленням заявок диспетчерам депо для швидкої перевірки або заміни транспортного засобу на маршруті.

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Київ петиція транспорт

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