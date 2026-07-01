В Киеве просят включить кондиционеры в общественном транспорте

В летний период пассажиры часто страдают от жары в салонах из-за выключенных или неисправных кондиционеров.

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На сайте электронных петиций Киева зарегистрировано обращение 14328, в котором предлагается ввести обязательное включение кондиционеров в общественном транспорте столицы и создать отдельную категорию оперативного реагирования в системе «1551».

Автор петиции отмечает, что значительная часть подвижного состава КП «Киевпастранс» оборудована системами кондиционирования, однако в летний период пассажиры часто страдают от жары в салонах из-за выключенных или неисправных кондиционеров.

«Существующий механизм рассмотрения жалоб через Контактный центр «1551» занимает недели и ограничивается формальными ответами, что делает невозможным решение проблемы в реальном времени», - отмечает автор.

Предложения авторов петиции:

ввести обязательное включение кондиционеров в салоне транспорта при температуре воздуха выше +22°C;

создать в системе «1551» отдельную категорию обращений относительно неработающих кондиционеров в общественном транспорте;

установить оперативный порядок реагирования на такие жалобы в течение 1–2 часов с автоматическим направлением заявок диспетчерам депо для быстрой проверки или замены транспортного средства на маршруте.

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