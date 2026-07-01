ТЦК оштрафовал мужчину с шизофренией на 17 тысяч за непостановку на военный учет после переезда: что решил суд

Шевченковский районный суд города Харькова отменил постановление ТЦК и СП о наложении штрафа в 17 тысяч грн на мужчину с инвалидностью ІІ группы в результате шизофрении за непостановку на военный учет после смены места жительства.

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Шевченковский районный суд города Харькова рассмотрел административное дело по иску гражданина к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП. Истец обжаловал постановление, которым на него был наложен штраф в размере 17 000 грн за несвоевременное прибытие в ТЦК и СП для постановки на воинский учет после изменения места жительства в качестве внутренне перемещенного лица.

Суть дела

Истец просил суд признать противоправным и отменить постановление №620 от 5 марта 2026 года о привлечении его к административной ответственности, а также закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В обоснование иска указывалось, что на момент составления протокола он не являлся военнообязанным, является лицом с инвалидностью II группы вследствие психического заболевания (шизофрении), еще в 2006 году был снят с воинского учета по состоянию здоровья в соответствии с приказом Министерства обороны Украины №342 от 9 июня 2006 года и является внутренне перемещенным лицом. Истец объяснял, что не знал о необходимости лицам, снятым с воинского учета, после изменения места жительства обращаться в ТЦК и СП. Также он обращал внимание, что его единственным источником дохода является пенсия по инвалидности в размере 3323 грн, поэтому уплата штрафа в сумме 17 000 грн для него невозможна.

Ответчик возражал против иска. Представитель ТЦК указывал, что граждане, снятые с воинского учета в соответствии с приказом МОУ №342, подлежат направлению на военно-врачебную комиссию для определения степени годности к военной службе согласно действующему приказу МОУ №402 от 14 августа 2008 года. По мнению ответчика, статус лица, снятого с воинского учета в мирное время, не тождествен исключению из воинского учета и не освобождает от исполнения воинской обязанности в особый период.

Кроме того, ответчик отмечал, что согласно данным реестра «Оберіг» истец имел статус военнообязанного, состоял на воинском учете и после получения справки внутренне перемещенного лица был обязан в семидневный срок прибыть в ТЦК и СП по новому месту жительства для постановки на воинский учет. Также подчеркивалось, что инвалидность II группы является лишь основанием для предоставления отсрочки от призыва в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», однако не освобождает от обязанности состоять на воинском учете. Представитель ответчика указывал, что процедура привлечения к административной ответственности была соблюдена, протокол составлен уполномоченным лицом, права, предусмотренные статьей 268 КУоАП, истцу были разъяснены, а штраф наложен в минимальном размере, установленном законом.

В ответе на отзыв представитель истца указал, что лицо бессрочно имеет инвалидность II группы вследствие психиатрического заболевания, практически нетрудоспособно, нуждается в постоянном наблюдении врача-психиатра, было снято с воинского учета по состоянию здоровья и не подлежит призыву на военную службу.

Также сторона истца указывала, что при рассмотрении дела об административном правонарушении были существенно нарушены требования статей 268, 278 и 279 КУоАП. В частности, лицу не было обеспечено право на защиту, не разъяснены его процессуальные права, не предоставлена возможность воспользоваться правовой помощью адвоката, не исследованы все обстоятельства дела, не установлен надлежащим образом факт нарушения правил воинского учета и не подтверждена вина надлежащими доказательствами. Кроме того, протокол об административном правонарушении был составлен и дело рассмотрено в один день, что, по мнению истца, фактически лишило его возможности реализовать гарантированные законом права на защиту.

Также представитель истца обращал внимание суда, что из содержания протокола и постановления невозможно установить, было ли лицо, составившее протокол, надлежащим образом уполномочено на совершение таких процессуальных действий.

Позиция и выводы суда

При рассмотрении дела № 638/4635/26 суд установил, что постановлением временно исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП от 5 марта 2026 года истец был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП с наложением штрафа в размере 17 000 грн. Основанием для привлечения к ответственности было определено несвоевременное прибытие в ТЦК и СП для постановки на воинский учет после изменения места жительства, что, по мнению ответчика, является нарушением требований Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность принятого им решения. При этом такой субъект не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, если не докажет невозможность их получения до момента его принятия.

Суд отметил, что в делах об административных правонарушениях действует принцип презумпции невиновности. Соответственно, все сомнения относительно наличия события правонарушения либо вины лица должны толковаться в его пользу, а недоказанность вины приравнивается к доказанной невиновности.

Ссылаясь на пункт 1 и пункт 3 части второй статьи 2 КАС Украины, суд подчеркнул, что при проверке решений субъектов властных полномочий административный суд обязан установить, были ли они приняты на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами Украины, а также являются ли они обоснованными с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего решения.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление указанным требованиям не соответствует.

Суд установил, что истец является лицом с инвалидностью II группы вследствие психиатрического заболевания, что подтверждается пенсионным удостоверением и справкой к акту освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии.

При этом суд обратил внимание, что статья 271 КУоАП предусматривает право лица пользоваться помощью адвоката или другого специалиста в области права при рассмотрении дела об административном правонарушении. Вместе с тем Кодекс Украины об административных правонарушениях не регулирует вопрос обязательного участия защитника в случаях, когда лицо вследствие психического или физического состояния не может в полной мере самостоятельно реализовать свое право на защиту.

По убеждению суда, такой пробел должен восполняться путем применения по аналогии положений Уголовного процессуального кодекса Украины, Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 129 Конституции Украины обеспечение права на защиту является одной из основных основ судопроизводства.

Также суд сослался на статью 9 Конституции Украины, Закон Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», а также решения ЕСПЧ по делам «Швидка против Украины» и «Надточий против Украины», в которых признано, что производство по делам об административных правонарушениях может иметь уголовно-правовой характер в понимании Конвенции.

Отдельно суд привел правовую позицию ЕСПЧ по делу «Энгель и другие против Нидерландов», согласно которой вопрос уголовного характера производства определяется с учетом классификации правонарушения в национальном законодательстве, характера правонарушения и строгости возможного наказания.

С учетом указанных положений суд пришел к выводу, что в случаях, когда лицо вследствие психического заболевания не может в полной мере реализовать свои процессуальные права, подлежат применению положения пункта 3 части второй статьи 52 УПК Украины об обязательном участии защитника.

Суд установил, что на момент рассмотрения дела об административном правонарушении ответчику было достоверно известно о психическом заболевании истца и его инвалидности, поскольку именно по этим основаниям он был снят с воинского учета еще в 2006 году.

Несмотря на это, при рассмотрении дела ответчик не обеспечил участие защитника, а материалы дела не содержат никаких доказательств существования неотложных обстоятельств, которые могли бы оправдать проведение рассмотрения без адвоката.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ответчик рассмотрел дело об административном правонарушении с нарушением гарантированного Конституцией Украины права лица на защиту.

Суд подчеркнул, что нарушение права на защиту является самостоятельным и достаточным основанием для признания постановления о привлечении к административной ответственности незаконным независимо от других доводов сторон.

Учитывая изложенное, суд удовлетворил административный иск, отменил постановление ТЦК и СП о привлечении истца к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

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