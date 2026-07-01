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В Ровенской области задержали нетрезвую водительницу микроавтобуса: 69-летняя женщина села за руль с показателем 1,83 промилле

18:50, 1 июля 2026
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Показатель опьянения превысил норму почти в 9 раз.
В Ровенской области задержали нетрезвую водительницу микроавтобуса: 69-летняя женщина села за руль с показателем 1,83 промилле
Фото: rivnepolice
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В Ровенской области патрульные составили административный протокол на 69-летнюю женщину, которая управляла микроавтобусом в состоянии алкогольного опьянения с показателем 1,83 промилле. Об этом сообщила патрульная полиция Ровенской области.

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Инцидент произошел накануне около 23:00 в городе Сарны. В полицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина о водителе автомобиля, который, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает правила дорожного движения.

Патрульные начали поиски и вскоре обнаружили автомобиль Renault Master. Во время общения с водительницей инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.

Женщине предложили пройти проверку на месте остановки транспортного средства с помощью алкотестера. Результат составил 1,83 промилле алкоголя.

На 69-летнюю водительницу составили административный протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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полиция ПДД Ровно

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