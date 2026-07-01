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На Рівненщині викрили нетверезу водійку мікроавтобуса: 69-річна жінка сіла за кермо з 1,83 проміле

18:50, 1 липня 2026
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Показник сп’яніння перевищив норму майже в 9 разів.
На Рівненщині викрили нетверезу водійку мікроавтобуса: 69-річна жінка сіла за кермо з 1,83 проміле
Фото: rivnepolice
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У Рівненській області патрульні склали адміністративний протокол на 69-річну жінку, яка керувала мікроавтобусом у стані алкогольного сп’яніння з показником 1,83 проміле. Про це повідомила патрульна поліція Рівненської області.

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Інцидент стався напередодні близько 23:00 у місті Сарни. До поліції надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про водія автомобіля, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та порушує правила дорожнього руху.

Патрульні розпочали пошук і невдовзі виявили автомобіль Renault Master. Під час спілкування з водійкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінці запропонували пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестера. Результат склав 1,83 проміле алкоголю.

На 69-річну кермувальницю склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

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поліція ПДР Рівне

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