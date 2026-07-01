На Рівненщині викрили нетверезу водійку мікроавтобуса: 69-річна жінка сіла за кермо з 1,83 проміле

Показник сп’яніння перевищив норму майже в 9 разів.

Фото: rivnepolice

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівненській області патрульні склали адміністративний протокол на 69-річну жінку, яка керувала мікроавтобусом у стані алкогольного сп’яніння з показником 1,83 проміле. Про це повідомила патрульна поліція Рівненської області.

Інцидент стався напередодні близько 23:00 у місті Сарни. До поліції надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про водія автомобіля, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та порушує правила дорожнього руху.

Патрульні розпочали пошук і невдовзі виявили автомобіль Renault Master. Під час спілкування з водійкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінці запропонували пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестера. Результат склав 1,83 проміле алкоголю.

На 69-річну кермувальницю склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.